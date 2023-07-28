ЗСУ зачищають Старомайорське. Як флот РФ загрожує Україні? Вплив Путіна на Африку

Контрнаступ триває – ЗСУ звільнили Старомайорське Донецької області. Нині там продовжують проводити стабілізаційні заходи. Тим часом на Авдіївському напрямку сили РФ намагаються наступати. Деталі у випуску.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що Росії навряд чи вдасться заблокувати Чорне море. Це при тому, що російський Чорноморський флот збільшує там свою військову присутність. Чи так це – запитуємо в представників Військово-морських сил ЗСУ.

У Криму знову неспокійно: так званий російський «оперативний штаб» окупованого півострова заборонив проїзд цивільних осіб на Арабатську стрілку, яка з'єднує східну частину Криму з Херсонською областю. Що сталося?

Журналіста-розслідувача Радіо Свобода викликали на допит в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявою судді, в якої проєкт «Схеми: Корупція в деталях» виявив громадянство РФ. Чим усе закінчилось?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: