Під ударами ЗСУ армія РФ змінила тактику штурмів у Бахмуті. Пояснення від НАТО

На території окупованої частини Херсонщини російські сили заборонили цивільним переміщатися між Голою Пристанню і Кінбурнською косою, кажуть в Генштабі ЗСУ. Натомість обстріли самого Херсону і міст області тривають. Поговоримо про ситуацію там.

заборонили цивільним переміщатися між Голою Пристанню і Кінбурнською косою, кажуть в Генштабі ЗСУ. Натомість обстріли самого Херсону і міст області тривають. Поговоримо про ситуацію там. Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Зокрема, за даними українських військових, ЗСУ знищили там особовий склад російського формування, який складався з фанатів футбольного клубу ЦСК. Що відбувається на околицях Бахмуту і в самому місті зараз – розпитаємо у військових.

Штурмові загони російського війська на Куп'янському напрямку щоденно намагаються прорвати оборону українських сил. Наскільки ситуація загрозлива?

Спершу заявив, що членство в НАТО Україна може отримати, поступившись Росії територіями, а потім пояснив що мав на увазі. Керівник апарату генсекретаря НАТО назвав помилкою свої припущення про територіальні поступки на користь Росії. Посадовець пояснив, чому так сталося.

Литва тимчасово закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причина – зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці. З чим конкретно пов'язане таке рішення литовської влади та як це може зіграти проти самого Мінська?

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