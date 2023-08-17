Під ударами ЗСУ армія РФ змінила тактику штурмів у Бахмуті. Пояснення від НАТО

- На території окупованої частини Херсонщини російські сили заборонили цивільним переміщатися між Голою Пристанню і Кінбурнською косою, кажуть в Генштабі ЗСУ. Натомість обстріли самого Херсону і міст області тривають. Поговоримо про ситуацію там.
- Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Зокрема, за даними українських військових, ЗСУ знищили там особовий склад російського формування, який складався з фанатів футбольного клубу ЦСК. Що відбувається на околицях Бахмуту і в самому місті зараз – розпитаємо у військових.
- Штурмові загони російського війська на Куп'янському напрямку щоденно намагаються прорвати оборону українських сил. Наскільки ситуація загрозлива?
- Спершу заявив, що членство в НАТО Україна може отримати, поступившись Росії територіями, а потім пояснив що мав на увазі. Керівник апарату генсекретаря НАТО назвав помилкою свої припущення про територіальні поступки на користь Росії. Посадовець пояснив, чому так сталося.
- Литва тимчасово закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причина – зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці. З чим конкретно пов'язане таке рішення литовської влади та як це може зіграти проти самого Мінська?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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