Скільки літаків F-16 дадуть Україні? Загальна мобілізація в РФ і відставка Шойгу? Жарт про Бєлгород

Членство в НАТО можна обміняти хіба що на Бєлгород. Так український президент Володимир Зеленський прокоментував чутки в західних медіа про пропозиції піти на територіальні поступки Росії в обмін на членство в Альянсі. Цей жарт прозвучав на спільній пресконференції Зеленського і прем'єрки Данії. Данія разом з Нідерландами цими вихідними офіційно підтвердили, що Україна отримає літаки F-16. Детально про терміни, кількість, та нові воєнні можливості говоримо далі з представником Командування повітряних сил України.

Росія хоче воювати більш жорстко? В керівництві силового блоку Росії серед прихильників так званої «жорсткої лінії» від Путіна вимагають звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. А також проведення загальної мобілізації та запровадженні воєнного стану. Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на 5 джерел у російських елітах. Чи підтримають в Кремлі цей сценарій та що це означає для України?

Російський космічний апарат «Луна-25» зіткнувся з Місяцем, а після – припинив своє існування. Про це повідомили у «Роскосмосі». За задумом «Луна-25» мала стати першою в історії станцією, яка сяде на Південному полюсі Місяця. Що сталося з «Луною» та загалом, що відбувається з російською космічною програмою? І як свої потужності у космосі Росія використовує у війні?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: