Сили РФ у пастці у Бахмуті? Москва після атаки дронів. Як врятувати Буткевича?

На Бахмутському напрямку російські сили намагаються відновити втрачені позиції, каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А от аналітики «Діп стейт» інформують, що в Кліщіївці маленькими кроками Сили оборони України просуваються вперед. Бої йдуть буквально за кожну хату у селі. З українськими військовими аналізуємо ситуацію там.

Російську столицю знову атакували дрони. Цього разу Міноборони РФ заявляє одразу про 3 безпілотники, які нібито вдалося знищити в різних районах Москви. Проте один з них - врізався в башту Москва-Сіті і вибухнув. Як довго триватимуть такі атаки та як на це може вплинути президент Росії Володимир Путін - поговоримо з експертами.

На саміті БРІКС показали звернення Путіна, проте його нібито озвучив інший чоловік. Про це пишуть самі ж кремлівські журналісти. Чому так сталося – невідомо, а от чому Путін персонально не поїхав на подію – тема, про яку у політичних колах говорять багато. Про роль саміту БРІКС і позиції Росії у ньому – говоримо далі.

Суд у Росії залишив у силі так званий «вирок» українському правозахиснику Буткевичу. Йдеться про 13 років колонії. Чому цей судовий процес, як кажуть рідні та колеги Буткевича, ніщо інше як фейк та які шанси у міжнародної спільноти і української влади врятувати правозахисника від російського псевдоправосуддя – з'ясуємо.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: