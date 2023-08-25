Масована атака на Крим. С-200 по аеродрому «Шайковка»? Путін про смерть Пригожина

Окупований Крим минулої ночі атакували 42 дрони. Принаймні про це заявляють в російському Міноборони і додають, що всі безпілотники – знищили. З'ясовуємо деталі.

Не дронами єдиними. У Росії також звинувачують Київ у спробі нібито здійснити «терористичну атаку» на території РФ ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200. Російські телеграм-канали пишуть, що ціллю був аеродром «Шайковка» в Калузькій області. Що це було? Обговоримо.

ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200. Російські телеграм-канали пишуть, що ціллю був аеродром «Шайковка» в Калузькій області. Що це було? Обговоримо. Українські військові мають успіх і закріплюються в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області та південніше міста Бахмут, що на Донеччині. Про це звітують в Генеральному штабі. Яка ситуація на найгарячіших відрізках фронту – розпитаємо у військових.

Майже через добу, але все ж заговорив про це. Президент РФ Володимир Путін вперше висловився про загибель Пригожина. Назвавши того «талановитим бізнесменом». Чи причетна до цієї справи Україна – відповів і президент Зеленський. Поговоримо про нові деталі у справі загибелі Пригожина.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: