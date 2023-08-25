Аеропорти Москви знову не працювали після повідомлень про вибухи в кількох областях РФ

Міністерство оборони Росії заявило про збиту в ніч на 25 серпня українську ракету над Калузькою областю.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время», повідомлення російського відомства з’явилося після того, як вночі російські телеграм-канали повідомляли про вибухи в небі над Калузькою, Тульською і Московською областями.

Згідно із заявою російського Міноборони, російські сили ППО нібито збили ракету з «доопрацьованого» зенітно-ракетного комплексу С-200.

Телеграм-канал Baza повідомив, що ракету збили в районі військового аеродрому «Шайковка».

Одночасно російські пабліки повідомляли про збиття повітряних цілей у районі Обнінська і Малоярославця – це частина Калузької області набагато ближче до Московської.

Московські аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» були тимчасово закриті, повідомляло російське держагентство ТАСС. За кілька годин вони відновили роботу.

Раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали повідомив, що окупований Росією Крим вночі атакували безпілотники. Вони оприлюднили відео, на яких чути проліт дронів у Сімферополі й низці найближчих населених пунктів.

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У Міноборони Росії заявили, що безпілотників літакового типу було 42, дев’ять із них нібито були знищені «внаслідок вогневого впливу», 33 – «пригнічені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши цілі».

Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.

У запуску безпілотників російське відомство звинуватило українську владу, яка ситуацію поки не коментувала.

Останнім часом дрони регулярно атакують російські території, зокрема Москву і Московську область. Востаннє повідомлення про це надходили 23 серпня.