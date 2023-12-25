– Цього року Україна вперше офіційно на загальнонаціональному рівні відзначає Різдво за новоюліанським календарем. Різдво закликає до переосмислення життєвих цінностей та нагадує про «одвічні християнські цінності»: віру, любов та істину, заявив глава ПЦУ Епіфаній у святковому зверненні 24 грудня. Які зміни відбулися в Православній церкві України? Як на нові дати реагують прихожани?

– Як відзначають Різдво і чи святкують у прифронтових містах? Ми запитали про це людей в Одесі, Харкові, Сумах та Запоріжжі. І чи зберігають традиції українські біженці? Кілька історій українців з-за кордону.

– Чи святкують Різдво на фронті? І якщо є можливість святкувати, то як це роблять? Деякі військові опублікували світлини, яким був святвечір на передовій. Покажемо вам ці кадри, а також у прямому ефірі поговоримо з військовими з Куп’янського напрямку. І з військовим капеланом.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: