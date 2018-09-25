«Тарантул не сприймає людину як кормовий об’єкт»: великі павуки зі степів України – вже в Білорусі

Звістки про зустріч із тарантулом надходять із різних куточків Гомельської області Білорусі, що межує з Україною. Їх бачили у Світлогірському районі. У Лельчицькому районі одного зловили в хаті біля дитячої коляски.

У Річиці тарантул дістався до 5-го поверху

Ярослав, житель Річиці, помітив тарантула в під’їзді багатоповерхового будинку на вулиці Наумова.

«Раніше чув, що великих павуків бачили в селах нашого району. Але в місті? На п’ятому поверсі?» – здивувався юнак.

Іще десять років тому тарантули були дивиною для південних районів Білорусі. Найімовірніше, вони прийшли зі степів та лісостепу України. Зараз на Поліссі їх бачать дедалі частіше.

Тарантули зазвичай сидять у норах і чекають на що-небудь поживне. Вибігають вони звідти на вібрацію або коли промайне тінь. Павуки ці полохливі і короткозорі.

Чи варто боятися?

На біологічному факультеті Гомельського державного університету імені Франциска Скорини кажуть, що побоюватися тарантулів слід людям, схильним до алергічних реакцій. Здоровій людині укус тарантула болісний, але не смертельний.

Вчені кажуть, що тарантули можуть повзати по вертикальних стінах, тому не дивно, що їх бачили на п’ятому поверсі.

Фахівці відзначають, що павук першим не нападає, бо «не сприймає людину як кормовий об’єкт». Щоб тарантул вкусив людину, «треба дуже постаратися». Наприклад, дражнити, засовувати пальці в нірку.

Люди бояться тарантулів, бо цей вид павуків доки не звичний для Білорусі. А тарантули, відчувши загрозу, ще більше лякають – стають на задні лапи. Вчені ж зауважують, що звичайні павуки бувають і більших розмірів, але вони вже звичні, тому і не страшні.

Чому тарантули йдуть до людей?

Тарантули обстежують територію навколо своїх нірок, шукають їжу. У під’їзді багатоповерхового будинку вони можуть знайти мух, тарганів, цвіркунів, павуків менших розмірів. Люди ж їм не цікаві.

Що робити, зустрівши тарантула?

Не боятися.

Не чіпати руками.

Тарантулову нору можна зруйнувати лопатою, щоб павук пішов в інше місце.

У квартирі тарантула можна віником загнати в банку і винести назовні.

Науковці просять не вбивати тарантулів.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода