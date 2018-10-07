Я просила чоловіка відкласти телефон – Меланія Трамп про твіти Дональда Трампа

Перша леді Меланія Трамп заявила, що вона не завжди погоджується з тим, що її чоловік пише у Twitter, жартуючи, що вона напередодні попросила його відкласти свій телефон, пише видання The Hill.

«Я не завжди згодна з тим, що він твітить, і я йому кажу це, я даю йому свою чесну думку і чесну пораду, – заявила Трамп у ході турне Африкою, своєї першої сольної поїздки в ролі першої леді. – Іноді він слухає, а іноді ні».

«У мене є власний голос і мої думки, і для мене дуже важливо висловити те, що я відчуваю», – додала вона.

Коли її запитали, чи вона намагається «натиснути» на президента Трампа, щоб він був більш ввічливим чи чутливим, перша леді відповіла: «Ні, я говорю йому свої думки, в що я вірю, і в деяких із них, можливо, ми не погоджуємося».

«Мене не обрали, він – президент»

На запитання журналістів, чи вона коли-небудь просила чоловіка відкласти свій телефон, перша леді розсміялася і відповіла «так».

Трамп є єдиною першою леді США, яка виросла в комуністичній країні, коли Словенія ще входила до Федеративної Югославії. Хоча грошей не вистачало в невеличкому містечку Севніці, ті, хто знав Меланію Кнавс тоді, говорять, що «вона завжди була модна» і «ніколи не носила нічого з крамниць».

Меланія Трамп – єдина перша леді, чия рідна мова – не англійська.

​Вона є знаним поліглотом, знає більше мов, ніж будь-яка перша леді до неї: англійську, французьку, німецьку, італійську та сербську на додачу до рідної словенської.

Меланія була успішною моделлю, відомою своїми появами в Sports Illustrated, Vanity Fair, Vogue, та Harper's Bazaar. Вона також є єдиною першою леді, яка позувала оголеною для журналів, включаючи британський GQ в 2000 році.​

Меланія Трамп є єдиною першою леді, яка є третьою дружиною свого чоловіка. Дональд Трамп був одружений з Марлою Мейплз до 1999 року, а до того з Іваною Трамп до 1992 року.