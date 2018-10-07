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07 Жовтень 2018, Київ 15:23
Світ

Я просила чоловіка відкласти телефон – Меланія Трамп про твіти Дональда Трампа

Перша леді США Меланія Трамп під час візиту в Африку, 2 жовтня 2018 року

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Перша леді Меланія Трамп заявила, що вона не завжди погоджується з тим, що її чоловік пише у Twitter, жартуючи, що вона напередодні попросила його відкласти свій телефон, пише видання The Hill.

«Я не завжди згодна з тим, що він твітить, і я йому кажу це, я даю йому свою чесну думку і чесну пораду, – заявила Трамп у ході турне Африкою, своєї першої сольної поїздки в ролі першої леді. – Іноді він слухає, а іноді ні».

«У мене є власний голос і мої думки, і для мене дуже важливо висловити те, що я відчуваю», – додала вона.

Дональд Трамп із дружиною Меланією
Дональд Трамп із дружиною Меланією

Коли її запитали, чи вона намагається «натиснути» на президента Трампа, щоб він був більш ввічливим чи чутливим, перша леді відповіла: «Ні, я говорю йому свої думки, в що я вірю, і в деяких із них, можливо, ми не погоджуємося».

«Мене не обрали, він – президент»

На запитання журналістів, чи вона коли-небудь просила чоловіка відкласти свій телефон, перша леді розсміялася і відповіла «так».

Трамп є єдиною першою леді США, яка виросла в комуністичній країні, коли Словенія ще входила до Федеративної Югославії. Хоча грошей не вистачало в невеличкому містечку Севніці, ті, хто знав Меланію Кнавс тоді, говорять, що «вона завжди була модна» і «ніколи не носила нічого з крамниць».

17-літня Меланія Кнавс у 1987 році, коли вона працювала моделлю у Словенії
17-літня Меланія Кнавс у 1987 році, коли вона працювала моделлю у Словенії

Меланія Трамп – єдина перша леді, чия рідна мова – не англійська.

​Вона є знаним поліглотом, знає більше мов, ніж будь-яка перша леді до неї: англійську, французьку, німецьку, італійську та сербську на додачу до рідної словенської.

Меланія була успішною моделлю, відомою своїми появами в Sports Illustrated, Vanity Fair, Vogue, та Harper's Bazaar. Вона також є єдиною першою леді, яка позувала оголеною для журналів, включаючи британський GQ в 2000 році.​

Меланія Трамп є єдиною першою леді, яка є третьою дружиною свого чоловіка. Дональд Трамп був одружений з Марлою Мейплз до 1999 року, а до того з Іваною Трамп до 1992 року.

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