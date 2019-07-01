Переможний український початок і перспективи на Вімблдоні-2019

Лондон – На зелених кортах Всеанглійського клубу тенісу на траві і крокету, що у південно-західному передмісті Лондона Вімблдоні, розпочався найпрестижніший з усіх тенісних турнірів планети, а саме Вімблдонська першість. Цього року аж 4 українські тенісистки потрапили до основної сітки турніру, що обіцяє захопливі оберти і драматичний розвиток подій не лише для українських поціновувачів тенісу.

Цьогорічна українська репрезентація на Вімблдоні виглядає доволі потужно. Втім, варто додати, що український теніс в основній сітці найшанованішого тенісного змагання у світі цього разу представлено головно у жіночому заліку. Жоден з українських тенісистів-чоловіків не зміг подолати відбіркові раунди кваліфікаційного турніру. Та й не варто заплющувати очі на те, що після неймовірної перемоги Сергія Стаховського на зелених кортах Вімблдона над одним із найуспішніших тенісистів всіх часів і народів Роджером Федерером 2013 року якогось помітного прориву на світовій арені з участю українських тенісистів не відбулося. Так і цього разу, Сергій Стаховський та Ілля Марченко не подолали прохідного бар’єру на Вімблдоні, вилетівши на підходах до основної сітки змагань. Відтак український тенісний прапор у південно-західному Лондоні впевнено несуть українські тенісистки.

І саме жіноча частина українського тенісу, головно в особі восьмої ракетки світу Еліни Світоліної, а також 33-ї у світовій класифікації Лесі Цуренко та 36-ї у тому ж заліку молодої надії українського тенісу Даяни Ястремської, з додатком 67-ї Катерини Козлової, помітно позначає свою присутність на цьогорічному Вімблдонському тенісному турнірі. Принагідно варто додати, що українських тенісисток могло б бути на одну більше, проте 22-річна Ангеліна Калініна у другому турі вімблдонської кваліфікації програла чешці Марії Боузковій і спостерігатиме за перебігом турніру вже як глядач.

Перш за все українська увага у день відкриття Вімблдону була прикута до ракетки номер 1 України Еліни Світоліної. Еліна наполегливо тренувалась на траві перед початком турніру, і її пост у твітері свідчив про серйозну налаштованість українки прорвати нещасливу смугу виступів на Вімблдонській першості останнього часу. Еліна, підбадьорюючи себе перед початком Вімблдона, закликала саму себе взяти життя у власні руки.

«Візьми своє життя у власні руки!!! …і що ж станеться?! Жахлива річ… НЕ БУДЕ КОГО звинувачувати».

Варто нагадати, що Еліна на піку своєї форми, коли вона була четвертою у світовій тенісній класифікації, два роки тому позначила початок своїх виступів на Вімблдоні ефектною перемогою над австралійкою Ашлі Барті, яка нині є ракеткою номер один і головною претенденткою на здобуття перемоги на турнірі. Немає сумнівів, що Світоліна чудово пам’ятає той день.

Оптимістичний початок для українського тенісу

Еліна Світоліна вийшла на 18-й корт об 11-й годині дня за місцевим часом (13:00 за Києвом), аби протистояти росіянці, яка виступає за Австралію, Дар’ї Гавриловій. Австралійська росіянка посідає 78-у сходинку світової класифікації жіночого тенісу. Проте перший сет виявився напрочуд складним. Гаврилова явно не збиралась так просто віддавати перемогу українці, і суперниці по черзі вигравали подачі одна одної. Врешті, у першому сеті все завершилось 7–5 на користь Світоліної. Але у другому сеті було чітко видно, що австралійська росіянка «зійшла з колії», і Еліна виграла другий і переможний сет «всуху» 6–0. Перша перемога України на Вімблдоні цього року!

У той самий час на 8-й корт вийшла і Даяна Ястремська, яка дебютувала на Вімблдоні у двобої з італійкою Камілою Джорджі. Молода надія тенісної України – 19-річна Даяна Ястремська, яка, попри свій юний вік, досягла разючого 36-го місця у списку найсильніших тенісисток, вийшла на трав’яний корт Вімблдона проти італійки, яка посідає 41-у сходинку всесвітньої тенісної класифікації у жіночому заліку. Виступ Даяни в основній сітці Вімблдона також свідчить про помітний поступ у посиленні її форми, бо ж торік українка не змогла пробитись крізь кваліфікаційні змагання. Слід відзначити, що підготовка Даяни до Вімблдона не була на 100% успішною, бо ж вона програла британській тенісистці Йоанні Конті на традиційному підготовчому турнірі в Істборні. Відтак юна українська тенісистка розглядала свій перший матч на Вімблдоні як заявку на свої серйозні наміри. На додаток, вона вже грала проти італійки два роки тому у кваліфікації до турніру у Страсбурзі, – і тоді програла. Отож, перемога над Джорджі розглядалась як бажання виправити баланс і довести свою вправність. І вже від самого початку матчу було видно, що Ястремська свій шанс таки використає. Вигравши кілька подач суперниці, Даяна звитяжила у першому сеті 6–3. У другому сеті все повторилося майже із дзеркальною точністю. Даяна цілком впевнено почувалась на корті, а італійська суперниця не мала чого запропонувати. Другий і переможний сет також закінчився з рахунком 6–3 на користь українки. Дебютна вімблдонська перемога для 19-річної українки!

Після матчу я говорив з англійським тенісним оглядачем Томом Бакером, який зауважив, що Даяна Ястремська може цілком стати відкриттям цьогорічного Вімблдона. Англійського тенісного фахівця вразила максимальна налаштованість Даяни і її жага «засвітитися» у свій дебют на цьому найуславленішому з усіх тенісних турнірів.

«Якщо Даяна Ястремська гратиме у такий теніс і далі, і цілком усвідомлюватиме свій шанс бути побаченою на Вімблдоні, ми висловимо припущення, що українка може стати однією з нових зірок тенісу», – сказав Бакер.

Після успіху першого дня змагань український теніс крокуватиме Вімблдоном і завтра. До змагань долучаються Леся Цуренко, 33-я ракетка світу, яка протистоятиме чешці Барборі Стрицовій, що значиться на 50-й позиції у світовій класифікації. Досвідчена Леся також прагне цього разу дійти значно далі, ніж зазвичай на Вімблдоні, максимально концентруючись на вибудовуванні впевненості у власних силах. Свою підготовку до початку турніру у Вімблдоні Леся визначила як «затишшя перед бурею».

І на додаток 67-а у всесвітній класифікації Катерина Козлова розпочне завтра свій шлях на Вімблдоні матчем проти так званої «лакі-лузера» американки Лорен Дейвіс (96-а).

Отож залишається побачити, чи переможна хода українських тенісисток на Вімблдонському турнірі триватиме після оптимістичного початку і у другий день змагань у південно-західному Лондоні.