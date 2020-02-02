Стара слава: радянське курортне містечко в Грузії «придбав» грузинський мільярдер

Цхалтубо (на фото в січні 2020 року), що розташоване в декількох хвилинах їзди від міста Кутаїсі, колись славилося «цілющою» джерельною водою та вишуканими радянськими курортами та санаторіями.

Купальні в Цхалтубо в радянський період Джерельна вода тут містить радон, радіоактивний газ, про який американські екологічні агенції кажуть, що він становить ризик для здоров'я людини, однак у Європі його давно використовують для «лікування» різноманітного стану здоров'я.

Скульптурна композиція із зображенням радянського диктатора Йосипа Сталіна на лазні в Цхалтубо

Приватна купальня з мозаїкою, де Сталін приймав ванни в 1951 році

Залізничний вокзал Цхалтубо, куди прямували поїзди безпосередньо з Москви Після розвалу Радянського Союзу 22 санаторії та купальні Цхалтубо опорожніли.

Приміщення театру часів сталінської епохи в одному із санаторіїв Цхалтубо

Огорожа зруйнованого санаторію проросла плющем

Після війни в Абхазії в період 1992–1993 років тисячі етнічних грузинів, яких вигнали з їхніх домівок у цьому грузинському регіоні, отримали квартири в державних санаторіях Цхалтубо.

Мешканка санаторію, який за сталінських часів отримав назву «Металургія». Колись тут відпочивали металурги Радянського Союзу, пізніше санаторій став прихистком для родин із Абхазії.

Готель «Сакартвело», який частково заселили родини переселенців У 2012 році, коли елегантні будівлі Цхалтубо почали буквально розвалюватися, президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пообіцяв перетворити місто на «найкраще місце в Європі» впродовж чотирьох років. Відтоді місто отримує мільйони доларів фінансування від Світового банку на державні проєкти та залучає певні інвестиції.

Грузинська пара відпочиває між процедурами в бальнеологічному спа-центрі в місті Цхалтубо, де досі працюють єдині два санаторії радянських часів.

«Танцюючі піонери» – центральна статуя лазні

Театр епохи Сталіна в курортному містечку Цхалтубо. За радянських часів він був призначений для представників міністерства оборони СРСР.

Курортний спа-центр Цхалтубо відремонтували і знову відкрили в 2011 році. Зараз тут приватний чотиризірковий готель і конгрес-центр.

Та більшість санаторіїв Цхалтубо, як ось цей у центрі міста, схожі на кадри з пост-апокаліптичного фільму.

У жовтні 2019 року Бідзіна Іванішвілі, прем’єр-міністр Грузії та мільярдер, заявив про намір придбати та відремонтувати всі державні санаторії Цхалтубо та побудувати нове житло для біженців, які все ще в них живуть.

У своїй заяві Іванішвілі описав стан колись величних будівель Цхалтубо, як «гнітючий», і передбачив, що їхня купівля стане «криголамом», який приверне увагу інших інвесторів до міста.

Занедбаний басейн у санаторії Цхалтубо Нещодавно в інтерв'ю Іванішвілі пообіцяв передати право власності на санаторії Цхалтубо «будь-якому інвестору на будь-якому етапі» їхньої реконструкції, якщо вони зможуть покрити суму, витрачену ним на реставрацію.

Багато хто в Грузії з тривогою відреагував на запропоновану купівлю. Дехто навіть каже, що запропоновані об’єкти нерухомості, як от санаторій у центрі міста, може бути проданий Іванішвілі за символічну суму в 1 ларі (0,35 долара). Критики кажуть, що така купівля – це фактично захоплення землі.

Покинутий санаторій в Цхалтубо проростає плющем Із 15 державних об'єктів, які Іванішвілі планує придбати, чотири, ймовірно, знесуть через стан розпаду. Решта були оцінені у багато мільйонів доларів. ​

Грифон біля входу в санаторій Цхалтубо, де мешкає кілька десятків сімей переселенців Саакашвілі, давній політичний конкурент Іванішвілі, відреагував на заплановану закупівлю, заявивши: «Ніколи не було такого масштабного пограбування в історії Грузії жодним із його окупантів».

Мадонна Мушкудіані (на фотографії з онукою), яка живе в санаторії Цхалтубо з часу втечі з Абхазії в 90-х, каже, що вона та її сусіди «вкрай позитивно» налаштовані щодо купівлі Іванішвілі. Мушкудіані каже, що мільярдер «не просто обіцяє, він уже побудував будівлі для нас», і вона планує переїхати до нового житла в 2021 році.