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«Тобі назавжди 12 років»: прощання у Києві з Григорієм Глушичем

У Києві прощалися із 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув внаслідок ДТП, яке сталося в Солом'янському районі Києва напередодні.

Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.

Церемонія прощання спочатку відбулася на подвір’ї школи «Софія», де навчався Григорій, а згодом продовжилася у Михайлівському Золотоверхому соборі, де відбулося відспівування.

На прощання прийшли декілька десятків людей, близькі родини, зокрема друзі та однокласники Григорія. Також на прощання прибув його батько, який є військовослужбовцем.

Після церемонії прощання на Байковому цвинтарі друзі родини принесли квіти та портрет хлопчика до місця трагедії

У Григорія залишилися батьки та старша сестра.

За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Шевченківській районний суд 8 червня ухвалив заарештувати на 60 діб без права внесення застави 49-річного Павла Плешивцева – підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП.

У Києві прощалися із 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув внаслідок ДТП, яке сталося в Солом'янському районі Києва напередодні
1 У Києві прощалися із 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув внаслідок ДТП, яке сталося в Солом'янському районі Києва напередодні
Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід
2 Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід
Церемонія прощання спочатку відбулася на подвір’ї школи «Софія», де навчався Григорій, а згодом продовжилася у Михайлівському Золотоверхому соборі, де відбулося відспівування
3 Церемонія прощання спочатку відбулася на подвір’ї школи «Софія», де навчався Григорій, а згодом продовжилася у Михайлівському Золотоверхому соборі, де відбулося відспівування
«Боляче, сумно і порожньо нам без тебе, мій хороший… Твої мрії, не дочитані книжки і твоя любов тепер назавжди з нами, а тобі назавжди 12 років», – написала його мама Олександра Терлецька
4 «Боляче, сумно і порожньо нам без тебе, мій хороший… Твої мрії, не дочитані книжки і твоя любов тепер назавжди з нами, а тобі назавжди 12 років», – написала його мама Олександра Терлецька
На прощання прийшли декілька десятків людей, близькі родини, зокрема друзі та однокласники Григорія
5 На прощання прийшли декілька десятків людей, близькі родини, зокрема друзі та однокласники Григорія
Також на прощання прибув його батько, який є військовослужбовцем
6 Також на прощання прибув його батько, який є військовослужбовцем
У Григорія залишилися батьки та старша сестра
7 У Григорія залишилися батьки та старша сестра
Після церемонії прощання на Байковому цвинтарі друзі родини принесли квіти та портрет хлопчика до місця трагедії
8 Після церемонії прощання на Байковому цвинтарі друзі родини принесли квіти та портрет хлопчика до місця трагедії
За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Шевченківській районний суд 8 червня ухвалив заарештувати на 60 діб без права внесення застави 49-річного Павла Плешивцева – підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП
9 За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Шевченківській районний суд 8 червня ухвалив заарештувати на 60 діб без права внесення застави 49-річного Павла Плешивцева – підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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