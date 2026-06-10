«Тобі назавжди 12 років»: прощання у Києві з Григорієм Глушичем

У Києві прощалися із 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув внаслідок ДТП, яке сталося в Солом'янському районі Києва напередодні.

Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.

Церемонія прощання спочатку відбулася на подвір’ї школи «Софія», де навчався Григорій, а згодом продовжилася у Михайлівському Золотоверхому соборі, де відбулося відспівування.

На прощання прийшли декілька десятків людей, близькі родини, зокрема друзі та однокласники Григорія. Також на прощання прибув його батько, який є військовослужбовцем.

Після церемонії прощання на Байковому цвинтарі друзі родини принесли квіти та портрет хлопчика до місця трагедії

У Григорія залишилися батьки та старша сестра.

За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Шевченківській районний суд 8 червня ухвалив заарештувати на 60 діб без права внесення застави 49-річного Павла Плешивцева – підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП.