Голова Одещини повідомив про загибель підлітка у ДТП, є поранені

Вранці 9 липня в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля та мікроавтобуса, повідомив голова області Олег Кіпер.

Аварія сталася на трасі Київ – Одеса, поблизу села Одаї Ширяївської громади.

За даними обласної влади та поліції, внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець, який перебував в салоні мікроавтобуса. Поліція повідомляла про госпіталізацію дев’ятьох постраждалих, серед них – шестеро дітей. П’ятьом постраждалим надали допомогу на місці.

Читайте також – «Укрзалізниця»: на Рівненщині сталося зіткнення маршрутки з поїздом, є загиблі

Згодом Кіпер уточнив, що госпіталізували 10 постраждалих.

«Серед постраждалих 3 людини перебувають у важкому стані, 7 — у стані середньої тяжкості. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога», – додав очільник області.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Триває розслідування.