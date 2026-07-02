Поліція: у ДТП на Миколаївщині загинули правоохоронець і підозрюваний, якого конвоювали до суду

Вранці 2 липня в селі Ольгопіль Миколаївської області сталася аварія із загиблими та травмованими, повідомила поліція Херсонської області в четвер.

Внаслідок ДТП загинули поліцейський і конвойований, ще двоє правоохоронців зазнали поранень. Попередньо слідство встановило, що автомобіль Renault Duster зіткнувся з вантажівкою, яка стояла без руху в межах проїзної частини.

«Внаслідок пригоди 44-річний херсонський поліцейський загинув. Його колеги віком 48 та 20 років отримали травми різного ступеня тяжкості. Також від отриманих травм на місці події помер 49-річний чоловік у статусі «СЗЧ», якого правоохоронці за рішенням суду доставляли на засідання», – йдеться в повідомленні.

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Пресслужба додає, що на місці працюють співробітники територіального підрозділу поліції, управління головної інспекції та внутрішньої безпеки поліції Херсонщини та Миколаївщини.

Обставини ДТП також буде розслідувати Державне бюро розслідувань, яке наразі публічно не коментувало справу.

5 червня в Солом’янському районі Києва сталася ДТП: 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. У поліції Києва уточнили, що в цій ДТП загинули двоє правоохоронців, які були при виконанні службових обовʼязків.

«Тобі назавжди 12 років»: прощання у Києві з Григорієм Глушичем 1/9 У Києві прощалися із 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув внаслідок ДТП, яке сталося в Солом'янському районі Києва напередодні Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











2/9 Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











3/9 Церемонія прощання спочатку відбулася на подвір’ї школи «Софія», де навчався Григорій, а згодом продовжилася у Михайлівському Золотоверхому соборі, де відбулося відспівування Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











4/9 «Боляче, сумно і порожньо нам без тебе, мій хороший… Твої мрії, не дочитані книжки і твоя любов тепер назавжди з нами, а тобі назавжди 12 років», – написала його мама Олександра Терлецька Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











5/9 На прощання прийшли декілька десятків людей, близькі родини, зокрема друзі та однокласники Григорія Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











6/9 Також на прощання прибув його батько, який є військовослужбовцем Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











7/9 У Григорія залишилися батьки та старша сестра Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











8/9 Після церемонії прощання на Байковому цвинтарі друзі родини принесли квіти та портрет хлопчика до місця трагедії Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











9/9 За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. Шевченківській районний суд 8 червня ухвалив заарештувати на 60 діб без права внесення застави 49-річного Павла Плешивцева – підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП Хлопчик став одним із чотирьох загиблих у ДТП, що сталася через перевищення швидкості водієм, який в’їхав у підземний перехід.











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