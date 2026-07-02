Поліція: у ДТП на Миколаївщині загинули правоохоронець і підозрюваний, якого конвоювали до суду

Вранці 2 липня в селі Ольгопіль Миколаївської області сталася аварія із загиблими та травмованими, повідомила поліція Херсонської області в четвер.
Внаслідок ДТП загинули поліцейський і конвойований, ще двоє правоохоронців зазнали поранень. Попередньо слідство встановило, що автомобіль Renault Duster зіткнувся з вантажівкою, яка стояла без руху в межах проїзної частини.
«Внаслідок пригоди 44-річний херсонський поліцейський загинув. Його колеги віком 48 та 20 років отримали травми різного ступеня тяжкості. Також від отриманих травм на місці події помер 49-річний чоловік у статусі «СЗЧ», якого правоохоронці за рішенням суду доставляли на засідання», – йдеться в повідомленні.
Пресслужба додає, що на місці працюють співробітники територіального підрозділу поліції, управління головної інспекції та внутрішньої безпеки поліції Херсонщини та Миколаївщини.
Обставини ДТП також буде розслідувати Державне бюро розслідувань, яке наразі публічно не коментувало справу.
5 червня в Солом’янському районі Києва сталася ДТП: 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм. У поліції Києва уточнили, що в цій ДТП загинули двоє правоохоронців, які були при виконанні службових обовʼязків.
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