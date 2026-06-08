60 діб без права застави – суд ухвалив запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП в Києві

Шевченківській районний суд 8 червня ухвалив заарештувати на 60 діб без права внесення застави 49-річного Павла Плешивцева – підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП в Києві, в результаті якої загинули чотири людини.

У залі суду підозрюваний перебував на кріслі колісному. Адвокат розповів, що Плешивцеву «нестерпно через те, до чого він причетний». Підозрюваний зараз перебуває під вартою в лікарні.

«Він не дуже задоволений, що залишився живий. Ми не проти тримання під вартою. Однак, мій підзахисний вже фактично перебуває під вартою в лікарні, а в СІЗО цей процес буде ускладнений», – сказав адвокат Євген Мельгиченко.

Плешивцев стверджує, що знепритомнів під час скоєння ДТП.

5 червня у поліції повідомили, що у Солом’янському районі Києва близько 17:30 сталася ДТП. За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм.

У поліції Києва уточнили, що в ДТП, яка сталася 5 червня в Солом’янському районі міста, загинули двоє правоохоронців: старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук і лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обовʼязків.