Смертельна ДТП у Києві: за автомобілем зафіксували 39 порушень ПДР – поліція

За автомобілем учасника ДТП у Києві, внаслідок якої 5 червня загинули чотири людини, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, з них переважна частина саме за перевищення швидкості, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«18 – лише протягом минулого року... А також одна ДТП без травмованих у березні цьогоріч. Дуже багато емоцій і чого хотілось би ще сказати. Та основне зараз: штраф 340 грн – це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому?», – зазначив Білошицький.

За його словами, в Україні потрібен механізм, який діє в інших країнах, де, крім актуальних до правопорушення штрафів, є механізми, які дозволяють реагувати на систематичну небезпечну поведінку водія.

Білошицький також повідомив, що від початку цього року поліцейські підрозділів Нацполіції зафіксували в Україні 1 055 432 адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. «Ще + патрульними поліцейськими винесено 1 730 364 постанови за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі», – додав він.

Тим часом в Офісі генпрокурора поінформували, що водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей.

За даними ОГП, встановлено, що на момент ДТП чоловік був тверезий. «Водій отримав тілесні травми, які не становлять загрози його життю. Він затриманий та перебуває під охороною у палаті лікарні», – йдеться в повідомленні.

5 червня у поліції повідомили, що у Солом’янському районі Києва близько 17:30 сталася ДТП. За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм.

У поліції Києва уточнили, що в ДТП, яка сталася 5 червня в Солом’янському районі міста, загинули двоє правоохоронців: старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук і лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обовʼязків.