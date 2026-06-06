Поліція: серед 4 загиблих у ДТП в Києві – двоє поліцейських

У поліції Києва уточнили, що в ДТП, яка сталася 5 червня в Солом’янському районі міста, загинули двоє правоохоронців: старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук і лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обовʼязків.

«Їхні життя і життя ще двох людей жінки 47-років і 12-річного хлопчика обірвалися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Соломʼянському районі Києва. Водій Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Нині він у реанімації. Ще двоє чоловіків і жінка з травмами перебувають у лікарні», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, Дмитро Бондарчук, який народився 4 липня 2002 року в Боярці на Київщині, пройшов шлях від поліцейського управління поліції в метрополітені до старшого дільничного офіцера поліції Солом’янського управління поліції. Денис Будченко, який народився 19 березня 2005 року в Рівненській області, після закінчення Національної академії внутрішніх справ розпочав службу дільничним офіцером поліції в Солом’янському управлінні поліції.

5 червня у поліції повідомили, що у Солом’янському районі Києва близько 17:30 сталася ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням і виїхав на пішохідну зону.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування справи. За даними ОГП, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм.



В Офісі генпрокурора повідомили, що водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні. Попередньо встановлено, що водія неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року, кажуть у прокуратурі.