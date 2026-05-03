На Київщині водій легкового авто збив дітей на електросамокаті, загинув 10-річний хлопчик – поліція

На Київщині в Фастівському районі водій легкового авто збив дітей на електросамокаті, повідомила пресслужба місцевої поліції.

«О 18:11 на вулиці Чумацькій в селі Гатне трапилась аварія. Попередньо правоохоронці з’ясували, що 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною дорогою, здійснив зіткнення з електросамокатом, на якому рухалися двоє малолітніх», – зазначили правоохоронці.

За даними поліції, внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний отримав численні травми та був доставлений до медичного закладу.

«Ведеться досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК)», – підсумували у пресслужбі поліції Київщини.

