Поліція: в Києві сталась ДТП за участі легковика і вантажівки: постраждав водій

У Києві на проспекті Червоної Калини сталась ДТП за участі легковика та вантажівки, йдеться у повідомленні столичної поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля Audi під час руху виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок ДТП травми отримав кермувальник легковика, його госпіталізували.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку столичної поліції та патрульні поліцейські», – зазначили правоохоронці.

5 червня у поліції повідомили, що у Солом’янському районі Києва близько 17:30 сталася ДТП. За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм.

У поліції Києва уточнили, що в ДТП, яка сталася 5 червня в Солом’янському районі міста, загинули двоє правоохоронців: старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук і лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обовʼязків.