Свириденко: в уряді пропонують запровадити градацію штрафів за порушення ПДР

Голова уряду Юлія Свириденко 10 червня повідомила про перші пропозиції щодо покращення безпеки на дорогах.

«Обговорили з Міністром внутрішніх справ та урядовцями проєкти змін, які покликані підвищити безпеку на дорогах. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників», – написала вона в своїх соцмережах.

За словами голови уряду, для більшості водіїв нічого не зміниться – зміни спрямовані насамперед на тих, хто регулярно порушує правила.





Свириденко уточнила, що протягом останніх 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більше десяти разів за рік, майже 12,5 тисячі – більше ніж 12 разів.

Прем’єрка висловила очікування, що МВС невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами.

«Окремо працюємо над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Сьогодні на дорогах працює близько 377 камер. Плануємо збільшити їхню кількість до понад 410 комплексів. Там, де працює контроль, водії частіше дотримуються правил», – додала вона.

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Крім того, уряд готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Свириденко вказала на те, що протягом пʼяти місяців 2026 року кількість аварій за їх участі зросла на 66,8%:

«Гинуть і травмуються люди, зокрема діти. Правила мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху».

5 червня у поліції повідомили, що у Солом’янському районі Києва близько 17:30 сталася ДТП. За даними слідства, 49-річний водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей зазнали травм.





У поліції Києва уточнили, що в ДТП, яка сталася 5 червня в Солом’янському районі міста, загинули двоє правоохоронців: старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук і лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обовʼязків.

Шевченківській районний суд 8 червня взяв підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, 49-річного Павла Плешивцева під варту на 60 діб без права внесення застави. Попередньо слідство встановило, що водія неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.