Водію, якого затримали через смертельну ДТП на Миколаївщині, повідомили про підозру

Водію автомобіля Nissan Murano повідомили про підозру через аварію, в якій загинули 12 людей – про це заявив Офіс генерального прокурора 5 липня.

Чоловіка затримали напередодні, його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

За даними ОГП, внаслідок аварії загинули 12 людей, ще шестеро зазнали поранень.

«Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додає прокуратура.

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Відомство водночас нагадує, що, за Конституцією, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в суді.

Вранці на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» зіткнулися маршрутний мікроавтобус та вантажівка. Тоді в поліції заявляли, що водій маршрутки Mercedes Sprinter, який рухався з Одеси до Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де сталося зіткнення із вантажівкою Volvo.

Водночас, за даними свідків, автоаварія могла статись через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса. Його згодом розшукала поліція.