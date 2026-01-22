Трамп покликав Зеленського у Давос. Віткофф каже про прогрес і летить до Путіна. Що діється?

На відміну від багатьох інших переговорів, ці не були публічними. За підсумками – обидва президенти – і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський, – назвали їх «хорошими. Хоч і не простими, додав український лідер.

Наступна «зупинка» в переговорному процесі – Москва. Оптимістично налаштований Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили туди просто з Давоса – після діалогу президентів України й США. 23 січня американські переговорники зустрічаються з Володимиром Путіним.

Чи є підстави вважати, що кінець війни – близько?





Підсумки Давоса для України підбиває Зоряна Степаненко.