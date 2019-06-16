Трамп виступив за заборону спалення прапора США, чим стурбував захисників свободи слова

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що «повністю» підтримує ініціативу конгресменів-республіканців законодавчо заборонити спалення прапора Сполучених Штатів. Однак нині ця практика захищена рішенням Верховного суду США.

«Повністю підтримую пропозицію сенатора Стіва Дейнса заборонити спалення нашого американського прапора», – зазначив президент США Дональд Трамп у твітері, додавши, що рішення про підтримку не викликало у нього жодного сумніву.

Як відзначає видання The Hill, у 1989 році Верховний суд США ухвалив рішення, що спалення прапора країни захищене Першою поправкою до Конституції США, належить до царини свободи слова. До цього 48 штатів США мали закони, які забороняли спалення державного прапора.

Законопроект сенаторів-республіканців Стіва Дейнса та Стіва Вомака пропонує «відновити конституційне право Конгресу США заборонити наругу над прапором Сполучених Штатів».

Коментуючи позицію президента США, численні оглядачі вказали, що спалення прапора захищене Конституцією Сполучених Штатів.

«Ненавиджу, коли палять прапори, але я не знаю, як Дональд планує обійти маленьку річ під назвою Перша поправка до Конституції США», – твітує кореспондент Fox Business Чарльз Ґаспаріно.

Коментатори також звернули увагу на те, що заборона спалення прапора належить до форми цензури.

Питання цензури гостро стоїть у США, зокрема і для прихильників президента Трампа з кола так званих «консерваторів». Чимало «консервативних» діячів нарікають, що їх під буцімто надуманими приводами позбавляють доступу до соцмереж, і наполягають на тому, що свобода слова у США не повинна обмежуватись міркуванням політичної коректності, або тим, що певні вислови спрямовані проти представників меншин тощо. Низка «консерваторів» також вважають рух за заборону так званої «мови ненависті» формою боротьби із свободою слова.

«Якщо ви справді підтримуєте свободу слова, то відповідь на проблему спалення прапора є очевидною», – твітує захисниця свободи слова Сара Маклафлін.

«​Якщо ви хочете заборонити так звану «мову ненависті», як, наприклад, спалення прапора, а такий вчинок очевидно сигналізує про ненависть до США – значить ви не підтримуєте базову політичну толерантність, яка лежить в основі американської демократії. А отже –​ не розумієте, що символізує прапор США», – твітує оглядач Ларі Санґер.