Що переможе у Львові: безготівкова оплата проїзду в громадському транспорті чи «чорна каса»

ЛЬВІВ – Із 11 грудня у Львові перейшли на безготівкову оплату у громадському транспорті у рамках проєкту зі запровадження у місті електронного квитка. В трамваях, тролейбусах, автобусах (приватних і комунальних) пасажири можуть розрахуватися ЛеоКарт (назва електронного квитка), банківською карткою, а у разі оплати готівкою водій зобов’язаний видати одноразовий квиток. Запровадження безготівкової оплати у Львові мало відбутись ще у січні 2022 року, як обіцяв мер Андрій Садовий.

Як львів’яни оцінили зростання цін за проїзд у громадському транспорті? Чи це вплине на покращення перевезень? Чи на цьому етапі завершиться проєкт зі запровадження електронного квитка, під що місто взяло кредит у 10 млн євро?

«Передайте на талончик» – із таким проханням у громадському транспорті у Львові нібито поставили крапку. Але водій за готівку, а це 20 гривень, тепер видає одноразовий квиток, який видруковує у кабіні. У мерії сподіваються, що більшість пасажирів все ж користуватимуться дешевшим квитком, заплативши за проїзд карткою ЛеоКарт, банківською картою, не готівкою.

Оплата в усіх видах транспорту у Львові:

карткою ЛеоКарт – 13 гривень,

– 13 гривень, банківською карткою чи іншим способом через мобільний додаток – 15 гривень,

готівкою – 20 гривень.

Готівковий розрахунок в електротранспорті зріс удвічі, а безготівковий з 8 гривень 50 копійок до 15. Безготівкова оплата в автобусах карткою ЛеоКарт зменшилась на 2 гривні. У міській раді пояснюють, що більше ніж два років не піднімали ціну за проїзд в електротранспорті.

Придбати ЛеоКарт за 70 гривень, з яких 10 гривень залишається на картковому балансі, можна через застосунок та веб-сайт EasyPay, термінали EasyPay та кіоски «Інтерпрес». Тобто, EasyPay і «Інтерпрес» ‒ монополісти на ринку з продажу та поповнення ЛеоКарт, обрані міською владою. За останні кілька днів у Львові продано понад 25 тисяч карток, повідомляють у мерії.

В автобусах стало вигідніше їхати, трамвай подорожчав

«В автобусах стало вигідніше їхати, трамвай подорожчав, бо коштував 8.50 (найдешевше), а став 13 гривень. Навіть не можу собі уявити, скільки готівки потрапляло водіям, яким чином здавали чи обліковували. Сподіваюсь, що ці кошти потраплять на рахунок підприємства, будуть сплачені податки і з’являться гроші для розвитку транспорту», – зауважив Радіо Свобода львів’янин.

У перший день запровадження безготівкової оплати львів’яни скаржились на те, що не могли оплатити за проїзд через валідатор (пристрій, який зчитує електронний квиток) банківською карткою. Тому змушені були купувати квитки по 20 гривень. А ще стало менше автобусів на маршрутах, не можна, як це було протягом 90 хвилин безкоштовно пересідати з одного автобуса чи трамвая на інший. Поїздка для людини, яка пересідає з одного транспорту на інший, тепер суттєво подорожчала.

А ще у міській раді говорять про те, що контроль працюватиме, як в електротранспорті, що й було раніше, так і автобусах. Однак, коли 11 грудня два контролери зайшли у трамвай №8 у Львові, то одразу ж були заблоковані всі валідатори. І ті пасажири, які заходили на зупинках, не могли карткою оплатити за проїзд, як і пільговики не завалідували картки. Контролери пояснили, що не штрафуватимуть, бо запам’ятали людей, але, фактично, ці пасажири проїхали безкоштовно.

У Львівській міській раді стверджують, що транспортні засоби, в яких не працює обладнання, зокрема принтер для друкування квитка, має завершити рейс. А перевізник зобов’язаний замінити транспорт.

Якщо раніше можна було зустріти контролера в електротранспорті, то тепер і в автобусах

«Якщо обладнання не працює, водій завершує рейс, висаджує пасажирів і перевізник і змушений з’їхати з рейсу, забезпечує інший транспортний засіб. У нас є система диспетчеризації і маємо можливість штрафувати перевізників за неякісну роботу. Ми запустили безготівкову оплату картою «Леокарт», банківськими, мобільними пристроями у рамках запуску е-квитка. Квиток за готівку обов’язково видається. Запустили контроль у всіх видах транспорту. Якщо раніше можна було зустріти контролера в електротранспорті, то тепер і в автобусах», – каже Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради.

Наступним етапом програми електронного квитка у Львові буде запуск мобільного додатку, щоб у такий спосіб оплачувати за проїзд. Валідатори, які встановлені у транспорті, не відповідають, за оцінками експертів, технічним вимогам, оскільки закуплені давніше. З неофіційних джерел Радіо Свобода стало відомо, що міська влада закупила раніше пластикові картки ЛеоКарт.

Пільговикам видають ЛеоКарти

У Львові налічується 211 тисяч пільговиків різних категорій. Відтепер пільговий безоплатний проїзд надається тільки власникам транспортної карти ЛеоКарт. Учасники бойових дій, яких у Львові налічується близько 10 тисяч, можуть безкоштовно їздити з відповідним посвідченням.

У мерії кажуть, що тепер матимуть облік пільгової категорії громадян і зможуть з перевізником розраховуватися по факту

Пільгову картку обов’язково потрібно завалідувати у транспорті. У мерії пояснюють, що тепер матимуть облік пільгової категорії громадян і зможуть з перевізником розраховуватися по факту. І водії не мали б відмовляти тепер пільговикам у проїзді.

«Електронний квиток запущений, але він містить ряд функціоналу, який ми будемо пів року допрацьовувати, дозапускати і, відповідно, зробити так, щоб він діяв при пересадці, з оплатою за транспортну роботу всім перевізникам», – говорить Олег Забарило.

Відтепер у Львівській міській раді можуть облікувати готівку у водіїв, тому що вони зобов’язані видавати паперовий е-квиток з QR-кодом, що підлягає контролю. Найбільше львів’яни скаржаться на те, що скасовано 90-хвилинні електронні пересадкові квитки і одно-три денні проїзні картки в трамваях і тролейбусах для туристів. А коли саме буде вирішено питання щодо проїзду з пересадками ‒ невідомо.

Запровадження безготівкової оплати в громадському транспорті відбувається у рамках впровадження е-квитка, про що у Львові почали говорити ще у 2015 році.

Львівська міськрада обрала шлях кредитування і почала реалізовувати проєкт на базі «Львівавтодору». Кредитну угоду підписано у 2016 році.

У 2017 році Європейський банк погодився виділити Львову позику розміром 10 млн євро, а місто має зробити свій внесок ‒ 1,2 млн євро. Пільговий період на повернення кредиту ‒ 3 роки.

На сьогодні місто витратило 6 млн євро кредиту і сплачує кожні 6 місяців відсотки. Тобто, цей кредит повертають жителі Львова. Але метою проєкту передусім є не запровадження лише електронного квитка, а покращення транспортної системи у місті, мова і про прозорий рух коштів за проїзд, і покращення автопарку, і рух громадського транспорту чітко за графіком.

Допоки у Львові роками запроваджують електронний квиток, Львівська військова обласна адміністрації інформує про те, що залучила приватного інвестора для запровадження системи безготівкової оплати в приміських і міжміських автобусах по всій області.

Жодних бюджетних коштів на запровадження е-квитка в автобусах, які курсують Львівською областю, не витратили, інвестор також бере на себе функцію контролю на маршрутах, тобто бюджетні кошти не будуть йти на утримання додаткових працівників. І пластикових карток по 60 гривень обласна адміністрація теж не запровадила.

Саме цим і дорікнув мерові Львова Андрієві Садовому очільник області Максим Козицький. Власне затягування термінів щодо запровадження електронного квитка у Львові з 2016 року вже набуло політичного звучання. Опоненти Андрія Садового його критикують за те, що у Львові, який отримав величезний кредит, не змогли вчасно запровадити електронний квиток.

Ця система скерована для ефективного управління громадським транспортом

«Так виглядає, що зараз мобільний додаток матиме обмежену дію, тому що, фактично, мобільним додатком мали поміняти пластикові картки і спростити життя пасажирам. У багатьох містах України вже давно діє безготівкова оплата за проїзд. Але у Львові – найдорожча система по безготівковій системі в Україні. 8 млн євро, за моїми підрахунками, витрачено містом, а це у 8 разів більше, ніж в Львівській області.

Якщо повноцінно буде впроваджено проєкт по е-квитку, то тоді ця система позитивно може впливати на весь громадський транспорт. Бо ця система скерована для ефективного управління громадським транспортом: щоб перевізник виконував рейси за графіком, щоб була фінансова можливість купувати рухомий склад не за бюджетні кошти, а гроші приватних перевізників. Ці все можливості передбачала система, яка мала бути впроваджена, коли проведено тендер у 2017 році», – зауважив у коментарі Радіо Свобода Андрій Білий, колишній виконувач обов’язки начальника управління безпеки міста, який відповідав у місті за впровадження системи електронного квитка.

Керівник «Львівавтодору» Микола Власюк наголосив, що не можна порівнювати масштаби області і Львова.

Після безготівкової оплати приступаємо до наступного етапу проєкту е-квиток – кілометр

«По Львову не в чистому вигляді безготівкова оплата, а трохи розширена. Область має один термінал і можливість розрахуватися карточкою, а ми маємо можливість розрахуватися карточкою банківською, картки видаються пільговикам. Ні в одному місті області немає такого обліку пільговиків. Працює платний ЛеоКарт і область такого немає. У нас більший функціонал, чим у чистому вигляді безготівкова оплата. Після безготівкової оплати приступаємо до наступного етапу проєкту е-квиток – кілометр. Тут працює ІТ компанія «SoftServe»», – говорить Микола Власюк, директор ЛКП «Львівавтодор».

Поліпшення роботи транспорту у Львові, тобто дотримання графіку руху водіями, а не їзда заради плану, коли автобус переповнений вщент, чисті і комфортні автобуси, трамваї, тролейбуси ‒ цього очікують львів’яни від автоматизованої повноцінної системи оплати проїзду.

Найбільший мінус ‒ це технічні задачі, які були поставлені 5-6 років тому, коли підписувався договір для е- квитка і технології пішли вперед

«Найбільша проблема це контроль і виведення чистої готівки в чистих цифрах, щоб будувати баланс на наступний рік, чи буде транспорт розвиватися залежно від ціни. Найбільший мінус ‒ це технічні задачі, які були поставлені 5-6 років тому, коли підписувався договір для е- квитка і технології пішли вперед. Якби максимально швидко запроваджували електронний квиток, то не виникло б стільки проблем. А ще закритість цього проєкту для громади і депутатів. Депутати не мають відповіді, коли будуть запроваджені електронні пересадкові квитки», ‒ каже депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Електронний квиток має змінити систему, тобто пасажир платить містові, а місто ‒ перевізникові. Платитимуть за кілометраж, а не за кількість перевезених пасажирів. А це б мало мотивувати до дотримання графіку руху.

Однак як приватні перевізники, які звикли до щоденної готівки, відреагують на зміни ‒ це питання найближчого часу і це найбільше відчують львів’яни, які користуються громадським транспортом. Адже перевізники можуть зменшити кількість автобусів на маршрутах, пояснюючи відсутністю валідаторів чи їхньою несправністю. І кризова ситуація, тим паче у зимовий час, може спричинити перегляд міською владою тарифів на оплату готівкою за проїзд.