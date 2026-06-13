За його словами, конфлікт розпочався на вулиці під час перевірки документів і загострився після того, як він почав фіксувати дії представників ТЦК на телефон. Чоловік стверджує, що його силоміць, без участі представників поліції, доправили до територіального центру комплектування, де застосували фізичне насильство, відібрали телефон, видалили відео, а потім змусили написати заяву про відсутність претензій. Після інциденту постраждалого госпіталізували з травмами, зокрема переломами ребер і ушкодженням легені. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень, наразі триває службова перевірка у ТЦК. Деталі конфлікту – в матеріалі Радіо Свобода.

Автор: Володимир Миколайчук