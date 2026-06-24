Омбудсмен заявив про зловживання в Миколаївському ОТЦК та СП – «вдалося звільнити шістьох чоловіків»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив увечері 23 червня, що його представники виявили зловживання в Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Він стверджує, що за результатами перевірки «вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати».

«До мене звернувся брат чоловіка, якому, попередньо, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції зламали ребра. Після цього рідні втратили з ним зв’язок майже на три тижні – 18 днів не знали, де він перебуває і що з ним відбувається.

Коли мої представники прибули до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, стало зрозуміло, що йдеться не про поодинокий випадок. Було виявлено низку фактів, які свідчать про системні порушення прав людини», – написав омбудсмен, додавши, серед звільнених був і «чоловік зі зламаними ребрами, в якого є законні підстави для відстрочки – він самостійно доглядає за своєю 80-річною матір’ю».

Також, за даними Дмитра Лубінця, серед утримуваних у ТЦК був батько дитини з інвалідністю.

«Попередньо, під час затримання чоловіка, стався кричущий випадок – працівник поліції ймовірно вдарив його сина ногою. Хлопець залишився сам на сам на вулиці ввечері, а через пережитий стрес і цукровий діабет його стан погіршився. Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за статтею про перевищення службових повноважень працівниками поліції», – йдеться в повідомленні уповноваженого з прав людини.

Лубінець додав, що також були звільнені четверо чоловіків, «у двох з яких тяжкі захворювання, ще один має вірусний гепатит і ще у одного проблеми з коліном».

«Усіх цих людей було звільнено та надано можливість оформити необхідні документи для відстрочки або пройти додаткове медичне обстеження», – наголосив омбудсмен.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини передав до ДБР та прокуратури повідомлення про можливі перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК та СП.

У Миколаївському обласному ТЦК та СП повідомлення Дмитра Лубінця наразі не прокоментували. Зранку 24 червня на сторінці установи у фейсбуці був оприлюднений агітаційний пост про можливість укладення «контракту 18–24».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.