Правоохоронці розслідують смерть чоловіка після перебування в ТЦК на Закарпатті

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті.

Правоохоронці зафіксували інформацію, яка з’явилася в медіа та соціальних мережах щодо ймовірного застосування до чоловіка насильства під час перебування у ТЦК. Попередньо, в центрі він неодноразово скаржився на погіршення самопочуття, його двічі доставляли до медичного закладу.

«Після першого обстеження лікарі надали необхідну допомогу та виписали пацієнта, після чого його повернули до ТЦК та СП. Наступного дня чоловіка повторно госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями», – йдеться в заяві ДБР.

Справу відкрили за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Вона передбачає до 12 років позбавлення волі в разі обвинувального вироку.

Тривають першочергові слідчі дії – співробітники ДБР встановлюють обставини, перевіряють дії службових осіб ТЦК, а також своєчасність і повноту надання медичної допомоги. Для встановлення остаточної причини смерті призначаються судові експертизи.

Напередодні увечері Закарпатський обласний ТЦК прокоментував дані в соцмережах про смерть у лікарні чоловіка, якого госпіталізували з одного з районних центрі області.

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За твердженням центру, чоловік перебував на території підрозділу для уточнення його фактичного облікового статусу. Там його стан «раптово погіршився», йому викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Після стабілізації його стану лікарі вирішили, що підстави для подальшого стаціонарного лікування відсутні.

Наступного дня стан постраждалого знову погіршився, на місце повторно викликали медиків, які його госпіталізували. Чоловік згодом помер у лікарні.

«Підкреслюємо: будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК та СП не відбувалося! За фактом смерті громадянина правоохоронними органами розпочато слідчі дії. Закарпатський ОТЦК та СП повністю співпрацює зі слідством, надає всі необхідні матеріали та максимально зацікавлений у встановленні об’єктивних причин трагедії. Також керівництвом призначено внутрішнє службове розслідування», – заявили в центрі.

ТЦК закликав громадськість і медіа утриматися від «передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації», доки не завершиться слідство й не буде встановлено точну причину смерті.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.