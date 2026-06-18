У Міноборони заперечили причетність до затримання ТЦК засновника телеграм-каналу «Труха»

Міністерство оборони України заперечило інформацію про нібито причетність керівництва МОУ до затримання військовими ТЦК і поліцією 5 червня у Львові засновника мережі телеграм-каналів «Труха» Максима Лавриненка.

«Останніми днями в інформаційному просторі поширюються звинувачення про нібито «особисту причетність» керівництва Міністерства оборони до затримання одного з громадян. Це не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 17 червня. Там не називають імені Лавриненка, але з обставин інциденту зрозуміло, що йдеться про нього.

У відомстві зауважили, що 5 червня під час спільного патрулювання представників ТЦК і Національної поліції Лавриненка зупинили для перевірки документів.

«Після встановлення відсутності законних підстав для відстрочки чи бронювання його доставили до ТЦК для оформлення документів відповідно до чинного законодавства. Це стандартна процедура, яка застосовується до всіх військовозобов’язаних громадян у таких випадках. Жодних особистих вказівок керівництва Міністерства оборони щодо окремих громадян не існує і не може існувати». Такі рішення ухвалюються виключно уповноваженими посадовими особами в межах визначених законом повноважень», – додали в Міноборони.

У МОУ заявили, що йдеться про «масовану інформаційну атаку через початок жорстких антикорупційних дій». «Вона розпочалася одразу після того, як Міноборони ухвалило низку рішень, які реально перекрили корупціонерам можливості заробляти на оборонних закупівлях та інших процесах у відомстві», – йдеться в повідомленні.

Раніше телеграм-канал «Труха», який має понад три мільйони підписників, опублікував заяву, в якій затримання Лавриненка пов’язували із роботою над «низкою матеріалів, пов’язаних із оборонною сферою та використанням бюджетних коштів».

Лавриненко заявив, що його «фактично вистежили й затримали п’ятеро представників ТЦК», і додав, що нібито затримання відбулося «за особистою вказівкою міністра оборони Федорова». Він також наполягає, що не був у розшуку, має оновлені військово-облікові дані й пройдену ВЛК.

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки це заперечив, зазначивши, що в наявних облікових даних не було підтверджено чинної відстрочки або бронювання згаданої особи.

«Після цього громадянина було доставлено до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК і СП для уточнення військово-облікових даних та проходження визначених законом процедур, зокрема медичного огляду для встановлення ступеня придатності до військової служби», – йдеться в повідомленні.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.