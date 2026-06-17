У Міноборони анонсували перевірки в усіх ТЦК через дані про незаконне утримання й насильство

Заступник міністра оборони Мстислав Банік напередодні провів термінову нараду з Командуванням сухопутних військ через ситуацію в Одеському територіальному центрі комплектування – про це він повідомив 17 червня.

Банік назвав категорично неприпустимим насильство й порушення прав людей, «частина з яких стане нашими захисниками».

«За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій. Закликав до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння всім правоохоронним органам», – заявив заступник міністра.

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Він розцінив такі інциденти як чергове підтвердження, що реформа ТЦК, над якою зараз працює Міноборони, «критично назріла». На думку Баніка, функції центрів мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації:

«Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад – мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах».

Напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про викриття схеми незаконного примусу громадян до мобілізації в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області.

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Зокрема, правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими: чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Крім того, регулярно з’являються повідомлення про корупцію в ТЦК.