Вбивство Кирила. Місяць по тому

Минув місяць із дня трагічних подій у Переяслав-Хмельницькому, унаслідок яких було смертельно поранено 5-річного місцевого хлопчика Кирила Тлявова. Утім, ані від резонансних повідомлень у ЗМі, ані від заяв та обіцянок чиновників і політиків за цей час майже не залишилось і сліду. Журналісти Радіо Свобода увесь час слідкували за ходом справи, відвідали місце трагедії, поспілкувалися зі свідками події, а також родичами загиблої дитини та адвокатами родини Тлявових. Як встановило слідство, група людей, серед яких було двоє поліцейських, відпочивала та вживала алкоголь на подвір’ї одного з приватних будинків. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по мішенях із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що одна з куль влучила у хлопчика, що грався неподалік. 3 червня дитина померла у реанімації від отриманого поранення. Наразі двоє підозрюваних поліцейських перебувають під вартою до 31 липня. Попри резонансність справи та обіцянки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти її на особистий контроль, родина Тлявових заявляє про стурбованість ходом розслідування. «Не розумію, чому не всі, хто брав участь у стрілянині, були взяті під варту, гуляють собі спокійно по Переяславу-Хмельницькому та добре себе почувають. Слідчі уникають зі мною будь-якого спілкування», – поскаржилася бабуся загиблого Олександра Тлявова. «Вважаємо, що слідство не зацікавлене у чесному розслідуванні цього злочину», – заявив 26 червня під час прес-конференції Андрій Левковець, один із трьох адвокатів Тлявових. Утім, у Державному бюро розслідувань (ДБР), яке веде цю справу, запевняють, що слідчі дії тривають згідно з процесуальними процедурами.

Резонанс та мітинги проти керівництва МВС Версію того, як дитина отримала такі серйозні травми, спочатку у прес-службі Переяслав-Хмельницького управління Нацполіції виклали так: хлопчик послизнувся та вдарився головою об камінь. Як згодом пояснили в управлінні, це була попередня версія, отримана від родичів до проведення оперативного втручання у лікарні. Після того, як дитині зробили рентген та виявили у голові кулю, на місце події вирушила слідчо-оперативна група Нацполіції. «Під час додаткового огляду місця події за 70-150 метрів від нього поліцейські виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчики і банки», – повідомили згодом оперативники. Утім, самої зброї на місці злочину правоохоронці вже не знайшли. Коли стало відомо, що до скоєння злочину причетні правоохоронці, справу передали до ДБР. Проте затримання та перші допити підозрюваних проводили фактично їхні ж колеги по місцевому відділку. Адвокати потерпілої сторони саме у цьому вбачають причину втрати основного речового доказу – зброї, з якої здійснювались постріли. Більшого резонансу справа набула, коли 3 червня стало відомо, що життя дитини від отриманого вогнепального поранення таки обірвалося. Того ж вечора під стінами МВС у Києві відбувся мітинг із вимогою відставки міністра Арсена Авакова. Під тиском громадськості керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади та попросив відправити його на Донбас. За кілька днів його відрядили до зони бойових дій, однак отримана ним посада керівника поліцейських сил ООС стала фактично підвищенням.

Мітинги у Києві та Переяслав-Хмельницькому з вимогами відставки керівництва МВС тривали ще протягом кількох днів, утім гучних звільнень через вбивство 5-річної дитини так і не відбулось. 4 учасників – двоє підозрюваних Як встановило слідство, на момент стрільби на місці події перебували 4 особи – підозрювані Іван Приходько та Володимир Петровець, їхній товариш – 26-річний житель селища Цибля Дмитро Кривошея та 16-річний син одного з поліцейських. У матеріалах справи є допити учасників події, які вказують на те, що неповнолітній теж здійснював постріли. Утім, і він, і товариш підозрюваних Кривошея проходять у справі як свідки. Цей факт – один із тих, що обурює ходом слідства та хвилює родину загиблого хлопчика.

«Ми не розуміємо, як можуть висунути підозру лише двом, коли всім відомо, що стріляли четверо», – дивується адвокат Андрій Левковець. Захист родини Тлявових також припускає, що співробітники Нацполіції у перші години злочину умисно сприяли втраті важливих речових доказів. Так, окрім зникнення зброї, не було проведено експертизу щодо стану сп’яніння підозрюваних та дій на виявлення продуктів пострілу на руках та одязі осіб. «До приїзду поліцейських на місце злочину підозрювані і не знали, що проти них розпочато слідчі дії», – додає Левковець. Ми не розуміємо, як можуть висунути підозру лише двом, коли всім відомо, що стріляли четверо На думку адвоката Левковця, підозру мають вручити як Дмитру Кривошею, так і неповнолітній дитині підозрюваного Петровця – щонайменше за статтями про хуліганство, адже, вочевидь, обидвоє стріляли з вогнепальної зброї у місті. Окрім того, адвокат вважає, що є підстави Петровцю як батькові вручити підозру за втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність. Хто такі лейтенант Приходько та сержант Петровець? Підозрювані лейтенант Приходько та сержант Петровець – обидва були колишніми співробітниками розформованої ДАІ, які не пройшли переатестацію, проте відновилися на службі через суд. ​Головному підозрюваному у пораненні дитини, Іванові Приходьку 31 рік. У 2007 році, за оприлюдненими даними, він закінчив Київський індустріальний технікум. Після служби в армії почав працювати у ДАІ. У 2015 році його призначили командиром відділення взводу 5-ї роти київської поліції.

​За інформацією видання «Дзеркало тижня», у 2016 році Приходько був звільнений за невідповідність, однак поновився на посаді протягом доби, а рішення виніс Окружний адміністративний суд Києва. Наступного року чоловік отримав освіту в Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Сковороди. А з 2018 року працював патрульним поліції у Київській області. 42-річний Володимир Петровець, на подвір’ї якого відпочивали поліцейські, останній рік працював у секторі превенції водної поліції Переяслав-Хмельницького. Він, як і Приходько, теж свого часу працював інспектором ДАІ. У 2005–2006 роках працював у батальйоні спеціального призначення МВС «Кобра», який розпустили у березні 2014 року. Після цього Петровець повернувся до служби в ДАІ. Під час реформи МВС він у 2015 році був звільнений зі служби, однак згодом його призначили командиром відділення роти особливого призначення №1 у Києві.

Суперечливі обставини та зниклі докази Будинок, на подвір'ї якого по обіді 31 травня «відпочивали» підозрювані поліцейські, належить ексдружині одного з них. Коли Радіо Свобода побувало на місці події через кілька днів після трагедії, журналісти помітили, що на зазначеному подвір’ї було розкидано безліч різних пластикових та скляних пляшок. У деякі з них були встромлені палки, на які, вочевидь, і вішали «мішені». У смітнику – багато розбитих керамічних чашок зі свіжими краями, а також розтрощена садова прикраса, які теж могли бути розбиті внаслідок пострілів. Сама територія будинку не була огороджена парканом до події. Слідчі не огородили її і після скоєння злочину, що дозволяє будь-якій людині потрапити на неї.

Варто зазначити, що сам «дитячий майданчик», на якому й була поранена дитина, не відповідає класичному уявленню подібного місця. Насправді, це місце біля металевого паркану вздовж асфальтної дороги, де немає ані гойдалок, ані лавочок. Утім, місцеві діти гралися там постійно, а не тільки того трагічного дня. Відстань між будинком, де «відпочивали» чоловіки, та «майданчиком» близько 100 метрів, їх розділяють непроглядні хащі на невисокому пагорбі та дерева.

Серед безлічі розкиданих по подвір’ю предметів увагу на себе привернула також автомобільна шина, наполовину закопана у землю саме на діагоналі від очевидного місця пострілів до «дитячого майданчика». На ній були два свіжих місця деформації, вочевидь, від влучення по дотичній траєкторії. За кілька днів цей, імовірно, речовий доказ зник із місця події.

​Адвокати родини Тлявових повідомили Радіо Свобода, що не знають, куди поділася шина, однак припускають, що її могли вилучити слідчі, утім документальних доказів цього вони не мають.

Утім, у відповіді на запит Радіо Свобода у Державному бюро розслідувань повідомили, що автомобільну шину дійсно вилучили слідчі як речовий доказ. «На даний час призначено комплексну балістичну експертизу на предмет наявності в ній куль. Експертиза триває», – повідомили у ДБР. Серед іншої інформації, яку розголосили у ДБР Радіо Свобода, зазначено, що станом на 25 червня у ході досудового розслідування проведено 7 слідчих експериментів. Проте, чи була слідчими віднайдена зброя, з якої здійснювались постріли, у бюро не відповіли, посилаючись на дані, на розголошення яких слідчий не надав дозволу. Дискусії щодо кваліфікації Перед тим, як 3-го червня стало відомо, що 5-річний хлопчик помер у лікарні, патрульним поліцейським оголосили підозру за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень. Однак, після смерті дитини генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство». Водночас директор ДБР Роман Труба зазначив, що до ЄРДР було внесене кримінальне провадження за статтею 396 КК щодо можливого приховування злочину представниками поліції. «Кваліфікація злочину дійсно змінювалася, бо це досудове розслідування – комплекс слідчих дій. Кваліфікація змінювалася по мірі проведення слідчих дій. Нікого відмазувати ми не будемо», – запевнив на початку червня Труба.

Кваліфікацію за статтею 115 КК («умисне вбивство») директор ДБР пояснив так: «Затримані – це особи, які в силу виконання своїх повноважень обізнані з поводженням та наслідками застосування зброї. Наступне. За результатами вивченням обстановки, показань свідків було зроблено висновки, що підозрювані розуміли та могли знати, що за цим місцем знаходяться діти. Тому за погодженням із процесуальними керівниками була обрана ця стаття», – наголосив Роман Труба. Утім, сторона захисту відкидає умисел поліцейських поцілити у дитину і вважає таку кваліфікацію злочину неправомірною. «Підзахисні самі не знають, чиї з них дії призвели до поранення хлопчика», – заявив адвокат одного з поліцейських Андрій Чічіркін 4 червня після обрання запобіжного заходу Петровцю та Приходьку. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення, наголошують у Державному бюро розслідувань. Прямий чи непрямий умисел? Після перекваліфікації справи на «умисне вбивство» у суспільстві розгорнулася дискусія щодо її відповідності. Одні вказували на те, що це призведе до «розвалення» справи у суді, а інші – що ця стаття була визначена прокуратурою для заспокоєння обурення суспільства, адже покарання, передбачене за нею, суворіше, ніж за іншими. Підзахисні самі не знають, чиї з них дії призвели до поранення хлопчика Утім, ще один адвокат –родини Тлявових –​Олександр Щербина пояснив Радіо Свобода, що кваліфікація у ході слідства може змінюватись. «Це попередня правова кваліфікація. Зараз ДБР безпосередньо встановлює, був умисел чи він відсутній. Кваліфікація може бути змінена протягом проведення досудового розслідування. На яку іншу статтю – чи 119, чи 121 – наразі сказати важко. Практика неоднозначна стосовно правової кваліфікації за 115 статтю. Є також поняття як «непрямий умисел». Однак 115 стаття також має право на життя», – пояснив Щербина у коментарі. У Кримінальному кодексі України зазначено, що непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій або бездіяльності, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і, хоча й не бажала, але свідомо припускала їх настання. Родина 5-річного Кирила у відчаї Родичі Кирила Тлявова та їхні захисники повідомили, що понад два тижні тому вони направили лист до директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням про особисту зустріч. Утім, на момент публікації на це звернення не було жодної реакції, зазначають близькі померлої дитини. У зв’язку з цим ще 26 червня адвоката Тлявових Андрій Левковець публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитися у ситуацію. «Ми звертаємося до президента України як до гаранта Конституції з проханням і вимогою забезпечити дотримання конституційного права родини Тлявових щодо справедливого слідства, суду та невідворотності покарання винних у вбивстві дитини. Ми не просимо президента тиснути на правоохоронців, схиляти їх до прийняття певних рішень, але просимо забезпечити належне функціонування системи», – проголосив захисник.