«ООС – не місце для покараних». Реакції на призначення Ценова керівником поліції на Донбасі

«Підлеглі вбили дитину? Отримуй підвищення!», «Тепер у нього дійсно відповідальна посада», «Порадіємо за реформу». Це невеликий зріз реакцій журналістів, представників громадських організацій, а також активістів зі сходу країни на призначення Дмитра Ценова керівником поліцейських в зоні Операції об’єднаних сил (ООС). Саме підлеглі Дмитра Ценова зараз підозрюються у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Дмитро Ценов – екскерівник поліції Київської області, який подав рапорт про відставку після загибелі 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. Але вже за два дні його призначили керівником поліцейських в зоні ООС.

Представляв його командуючому операції перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що Ценов тепер постійно має бути в окопі, на кожному блокпосту.

Якщо хоче спокутати провину, нехай підпише контракт із ЗСУ – Агарков

Однак таку думку розділяють далеко не всі.

Зокрема, журналіст Євген Агарков називає це призначення підвищенням. І не здивується, якщо незабаром Ценов повернеться до столиці «з корочкою учасника бойових дій» і «матиме непогану посаду». А покаранням це призначення не виглядає, адже найважча робота в ООС дістається не поліцейським, а ЗСУ.

«Скажу ще одне: якщо Ценов хоче спокутувати провину, що не догледів за підлеглими на Київщині – нехай підпише контракт із ЗСУ, нехай посидить хоча б кілька днів у Мар'їнці, Південному, на шахті... тоді, дійсно, буде користь від його відставки», – пише на своїй сторінці Євген Агарков.

Авакову завжди потрібні «свої вдячні люди»

«Авакову завжди потрібні «свої вдячні люди», – коментує призначення Ценова виконавчий директор громадської організації «Восток-СОС» Олександра Дворецька, – наприклад, саме поліцейські контролюють на блокпостах в зоні ООС незаконну вирубку лісу. Одна машина – один дзвінок на 102. Таких повідомлень було за тисячу по Луганській області, коли я досліджувала це питання у 2018 році і жодного внесеного до ЄРДР. Новий укріплений поліцейський блокпост біля Лисичанську окрім проїзду громадян контролює також незаконний видобуток вугілля біля Желатинового заводу відкритим шляхом. Але, ніхто за три роки так і не поніс відповідальності».

В ООС треба відправляти кращих, якщо хочемо повернути довіру людей – Банчук

Правоохоронна система залишається дуже закритою. І там досі застосовується «ручне» управління. Через це і з’являються такі призначення, як у ситуації з Дмитром Ценовим, вважає експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук. За його словами, якби керівництво поліції хотіло, аби управління було ефективним, потрібно було б всі посади віддавати за конкурсом. І нехай це закритий конкурс, куди можуть подаватися лише поліцейські. Але б можна було обрати найкращого, а не найгіршого.

Правоохоронна система залишається дуже закритою. І там досі застосовується «ручне» управління

«Якщо ми хочемо повернути довіру людей на тих територіях, то потрібно кращих, або хоч б не найгірших туди відправляти. А не така ситуація. І це не вперше таке відбувається», – говорить Олександр Банчук.

Також, за його словами, трагедії в Переяславі-Хмельницькому можна було б уникнути, якби керівництво поліції виконувало свої функції. Зокрема, якщо один з підозрюваних поліцейських дійсно тричі ігнорував ротацію в зону ООС, то його мали б за це звільнити. Але там дисциплінарні процедури не спрацювали.

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