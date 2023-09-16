У Києві вшанували пам’ять Георгія Гонгадзе та всіх убитих журналістів

16 вересня виповнилося 23 роки від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Традиційно колеги – журналісти та медійні організації – вшанували пам’ять біля могили Гонгадзе на Подолі.

«В акції «Україна без Кучми», яка була реакцією на вбивство Георгія, почало народжуватись українське громадянське суспільство. З тих протестів початку 2000-х виросли і два українські Майдани: Помаранчева революція та Революція гідності. Свобода слова придушується поступово і непомітно, «відкушується» маленькими шматочками, а повертається великими жертвами, часом ціною життя», – заявила Мирослава Барчук, журналістка, лауреатка Премії Гонгадзе-2021.

Учасники також згадали і журналістів, які перебувають у російських в’язницях, через висвітлення новин в окупованому Криму. На сьогодні це 15 кримськотатарських журналістів, які перебувають у місцях позбавлення волі, більша частина з них є громадянськими журналістами.

«Щоб змусити їх замовкнути, країна-агресор вдалася до політично мотивованого переслідування, сфабрикувавши проти журналістів справи із обвинуваченням у тероризмі, диверсіях, зберіганні вибухових речовин», – зазначила Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини ZMINA.

Також в Іллінському сквері відкрили оновлену фотовиставку The War Is Not Over Yet про злочини Росії проти медійників в Україні після 24 лютого 2022 року. У Києві вона буде відкрита до 8 жовтня. На сьогодні, з початку масштабного вторгнення Росії до України, загинули 66 працівників медіа, 10 із них – під час виконання професійної діяльності.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Георгія Гонгадзе поховали 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановленні.