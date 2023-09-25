Білорусь: відеооператора засудили до 5,5 років ув’язнення за співпрацію з «Белсатом»

Відеооператора В’ячеслава Лазарова засудили до п’яти з половиною років позбавлення волі, його дружину Тетяну Питько – до трьох років. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Такий вирок подружжю 25 вересня оголосив суддя Вітебського обласного суду Євген Бурунов, повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Обох звинуватили у сприянні екстремістській діяльності. Суд проходив у закритому режимі.

Суд над політв’язнями, відеооператором-фрілансером В’ячеславом Лазаровим і його дружиною Тетяною Питько, почався в білоруському Вітебську 5 вересня, повідомляє правозахисна організація «Вясна».

В’ячеслава Лазарова затримали в лютому після обшуку. Пізніше стало відомо, що йому інкримінують «сприяння екстремістській діяльності». 6 червня затримали дружину В’ячеслава Тетяну. Пізніше стало відомо, що її звинувачують у створенні екстремістського формування або участі в ньому (ст. 361-1 ККУ).

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Доньку Тетяни та В’ячаслава Єву, якій днями виповнився рік і місяць, відправили на виховання в дитячу лікарню – це роблять у випадках, коли у дитини немає поруч близьких родичів чи опікунів. Втім, згодом її віддали бабусі.

У 2020 році Тетяну судили та оштрафували за участь у мирних маршах. Через це вона втратила роботу викладачки в школі. Після народження молодшої доньки виховувала її та двох старших дітей від першого шлюбу.

Її чоловіка, відеооператора-фрілансера В’ячаслава Лазарова, звинувачують через спілкування з недержавним медіа, визнаним у Білорусі «екстремістською організацією». За повідомленням «Весни», причиною переслідування стала співпраця Лазарова з каналом «Белсат».

У день його затримання цього року, 9 лютого, поліція провела обшук за місцем його реєстрації: вилучили мобільні телефони, відеокамеру та іншу техніку. Також силовики провели обшук за місцем проживання його дружини Тетяни Питко, яка проживала окремо. З квартири Тетяни вилучили ноутбук і два телефони.