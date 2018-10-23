У Львові окремі ресторатори ще раз ризикнуть на «Відкритий чек» для відвідувачів

Соціальна акція «Відкритий чек», яка відбулася у 32 львівських ресторанах і кав’ярнях у рамках «Бієнале довіри», спричинила шквал обговорення у соціальних мережах. Для любителів «халяви» дописувачі слів не підбирали. Однак попри те, що більшість закладів припинили акцію передчасно через збитки або ж хамство відвідувачів, власники двох ресторанів заявили Радіо Свобода, що вони повторять експеримент.

Наліпка на дверях ресторанів і кав’ярень – «Бієнале довіри» була сигналом, що у цьому ресторані чи кав’ярні діє акція «Відкритий чек» і можна замовити їжу чи безалкогольні напої, отримати чек і заплатити на власний розсуд, згідно з власною совістю. Заздалегідь заброньовані столики чи банкети не входили в умови експерименту.

Кожній людині, яка заходила у заклад, що підтримав «Відкритий чек», офіціант пояснював суть акції. Як вислід, більше половини відвідувачів платила суттєво менше від суми, зазначеної в чеку. В один із ресторанів прийшла родина із трьох поколінь і з суми понад 2000 гривень заплатила 40 гривень. Власне, такі випадки розчарували рестораторів, а до напливу студентів-«халявщиків» вони були готові.

4 заклади із 32 не мали збитків після проведення акції. Це ті, куди прийшли переважно постійні клієнти. Працювали тут до вечора. Більшість учасників експерименту завершили його заздалегідь, бо відвідувачі замовляли дорогі страви чи багато їх, а залишали 10-15% від суми чеку.

Більшість скористалась «халявою»

Один із ініціаторів акції, співвласник кав’ярні веганської їжі «OM NOM NOM» Олег Мацех розповів Радіо Свобода, що його заклад, навпаки, відвідало більше людей, і цей день у півтори раза був прибутковіший. Ба більше, зросла кількість відвідувачів у наступні дні.

Найважливіше, що акція спричинила обговорення і люди заговорили про довіру взагалі

«Для нашого закладу ця акція стала сильним поштовхом, бо стало ще більше відвідувачів. Можливо, тому що прийшли постійні клієнти. Ми веганське кафе, а суть довіри і вегани дуже близько, це коли ти своєю діяльністю і потребами не наносиш нікому шкоди. Це ментальність інша в нашого клієнта. Платили навіть більше. Наприкінці дня прийшли студенти, які «розкусили» халяву. Але я не осуджую їх, бо це інша ментальність, ще незріла і це можна допустити. Я не розумію людей, які йшли у ресторан і брали стейк, заплативши 10 гривень. Так не бери його. Не можна сказати, що акція не спрацювала. Сам факт, що 32 ресторани і кав’ярні відважились дати можливість не платити – це мега крок. Найважливіше, що акція спричинила обговорення і люди заговорили про довіру взагалі», – каже Олег Мацех.

Він із колективом вирішив щомісяця проводити схожі соціальні акції довіри. Також її має намір продовжити під час наступного «Бієнале довіри» і співвласник ресторану «Леополіс» Тарас Добрянський. Цей заклад під час акції не зазнав збитків. Мабуть тому, що відвідувачами були іноземні гості, мешканці готелю, постійні клієнти.

Одна група з Польщі заплатила подвійно чек

«Це правильна акція, яка нам дасть більше розуміння, хто ми є, де ми є, які наші перспективи. До 19-ї години тривала у нас акція. Одна група з Польщі заплатила подвійно чек, знаючи, що бувають такі моменти, що хтось не може чи не хоче платити, вони були знайомі зі схожими акціями у себе вдома. Було таке, що чек у студентів був на 600 гривень, а заплатили 300, але не було, щоб хтось залишив 10 чи 20 гривень. Людей було більше, аніж зазвичай. 30% з них знали про акцію, а інші прийшли, як зазвичай. Така акція виховує суспільство», – говорить Тарас Добрянський.

Одна з найбільших у Львові мережа закладів харчування «Холдинг емоцій «!FEST» теж долучилась до акції у кав’ярні під відкритим небом «Біля Діани». І завершили тут акцію передчасно. Клієнти, а це переважно молодь, платили значно менше, аніж замовляли. Співвласник «Холдингу емоцій «!FEST» Юрій Назарук пояснив, що не здивований результатами соціального заходу.

Більшість сприйняла, що рахунок можна не оплачувати, що діє така опція

«Ми долучились до акції, бо поважаю синергію і спільну дію, коли щось відбувається у місті. Це для мене більш важливо, аніж результат цих дій. Ми брали участь із відчуття солідарності, але коли ресторани роблять якісь пропозиції, то більшість із них стосується власне ціни. Як на мене, акція не є свідченням рівня чи нерівня довіри. Люди її сприйняли так, як їх проінформували. Більшість сприйняла, що рахунок можна не оплачувати», – вважає Юрій Назарук.

Учасники соціальної акції зазначили також, що в окремих закладах були відвідувачі, які не заплатили за алкогольні напої чи ображали персонал. Тому власники більше половини ресторанів і кав’ярень припинили акцію швидше.

​Акція спричинила дискусію

Кілька днів поспіль у соціальних мережах триває обговорення акції «Відкритий чек» у Львові.

«Акція засвідчила, що жлобство й жага халяви так званих «простих людей» – не менші виклики розвитку країни, аніж корупція і т.д.», написав на своїй сторінці у Фейсбук публіцист Вахтанг Кіпіані.

Однак існують й інші думки, що у львівських закладах ціни і якість – несумісні, тому люди й не оплачували чеки.

«Чи Львів провалив тест на довіру? Ні, львів’яни зреагували саме так, як і прогнозувала теорія: довіра є результатом тривалих взаємодій, а також наслідком загального економічного добробуту», – пише у своєму блозі Данило Судин.

«Кав’ярні без цін» не є чимось новим у ресторанному бізнесі. В Івано-Франківську наприкінці літа запрацювало перше християнське кафе «Небо», де кожен відвідувач залишає закладу стільки грошей, скільки вважає правильним. Фіксованих цін тут немає. Цей заклад у місті наразі працює у тестовому режимі і лише від відвідувачів залежить, чи працюватиме далі у такій довірі.

Ініціатор акції Олег Мацех переконаний, якщо від когось вимагаєш довіри, то почни з себе.