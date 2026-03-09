Доступність посилання

У пошуках безвісти зниклого брата. Шлях додому і похорон

Восени Людмила Ісакова шукала свого брата, який зник безвісти на війні. Про це Радіо Свобода розповідало у фільм «Поверніть мені ім'я». Експертиза ДНК довела, що це саме він – Валерій Король, який загинув у Донецькій області.

Восени Людмила Ісакова шукала свого брата, який зник безвісти на війні. Про це Радіо Свобода розповідало у фільм «Поверніть мені ім'я». У морзі в Дніпрі жінка шукала бодай якусь зачіпку, аби опізнати брата. Та, все ж, тоді Людмила не повірила, що це його тіло серед загиблих українських військових. Експертиза ДНК довела, що це саме він – Валерій Король, який загинув у Донецькій області. Незадовго до прощання з братом Людмила попрощалася із мамою, яка так і не дочекалася сина із війни.

Як прощалися із Валерієм Королем та що говорить сестра загиблого після того, як поховала зниклого безвісти – у відео Радіо Свобода.

Подивитися фільм Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я», що розповідає про повернення тіл українських солдатів, які вважалися зниклими безвісти можна за посиланням https://youtu.be/hthSuedZCCU

Знято за підтримки https://www.youtube.com/pulitzercenter

