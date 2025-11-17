Доступність посилання

«Їхня боротьба – наша боротьба»: у Празі активісти розгорнули 30-ти метровий стяг України
У столиці Чехії Празі 17 листопада відбулася акція на підтримку України. Чеські й міжнародні активісти розгорнули у центрі міста на Вацлавській площі 30-метровий прапор України. Вони зробили це в рамках заходу Оксамитовий місток в Європу(Місток, чеською Můstek - ред.).

В акції взяли участь десятки людей. Чимало з них прийшли з прапорами Чехії, ЄС і України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Ця акція, як сказав Радіо Свобода один із організаторів Томаш Пєшинський, є «реакцією на ганебне вилучення українського прапора з будівлі парламенту Чехії, а також з будівлі Національного музею Чехії у Празі». Активісти міжнародної організації «Пульс Європи» об'єднали зусилля з групою «Естафета за прапором», учасники якої віднедавна щодня символічно піднімають український прапор перед будівлею Національного музею в Празі.

17 листопада у Чехії державне свято – День боротьби за свободу і демократію та Міжнародний день студентів, як нагадування про початок Оксамитової революції 1989 року і закриття чеських університетів нацистами у 1939 році.


