Як із міністром оборони часів Януковича – Павлом Лебедєвим розраховуються кримською землею

(Рубрика «Точка зору»)

У матеріалі використовується термінологія, вживана в анексованому Росією Криму.

Будівельна компанія, пов'язана з ексміністром оборони України часів президенства Віктора Януковича – Павлом Лебедєвим, продовжує забудовувати елітними апартаментами одне з найкрасивіших місць Севастополя ‒ мис Фіолент. Будівлі, що зводяться, в документах вказані як рекреаційний об'єкт. Нещодавно отримані дозволи на забудову ще чотирнадцяти гектарів. Тим часом колишній міністр перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого СТ.255 Ч.1 Кримінального кодексу України.

У 2008 році Міська рада Севастополя уклала з фірмами «Дрім Ленд» і «Ортостат», а з фірмою «Порфир» ‒ у 2009 році, договори оренди ділянок на Фіолентовському шосе загальною площею 12 гектарів. Фактично наділи розташовані на мисі Фіолент. Усі зазначені фірми контролюються групою «Парангон» сім'ї колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва.

Ділянки були віднесені до земель рекреаційного призначення ‒ для будівництва та обслуговування нібито рекреаційного комплексу. Згідно з українським законодавством, до земель рекреаційного призначення належали землі під будинками та базами відпочинку, пансіонатами, кемпінгами, мотелями-кемпінгами, туристичними базами, туристично-оздоровчими таборами, будиночками рибальськими та мисливськими, дитячими туристичними та спортивними станціями й таборами.

Для цілей «рекреації»

Цей комплекс, згідно з матеріалами ще українського Окружного адміністративного суду Севастополя, призначався для «відпочинку й проведення відпусток... для тимчасового, а не постійного там проживання, для відновлення там розумових, фізичних і духовних сил людини». Насправді ж там, поруч з обривом у море, будувалися семи- й чотириповерхові будинки з квартирами-апартаментами, рестораном й таким іншим.

До моменту анексії Криму Росією в мальовничому місці вже виросли кілька корпусів. На сайті компанії «рекреаційний комплекс» іменувався «Апартаменти Фіолент», зазначена відстань до моря ‒ 50 метрів ‒ і вартість: від двадцяти з половиною тисяч доларів. Будівництву ніхто не заважав, благо, головний бенефіціар тоді був міністром оборони України при президенті Януковичу.

Пізніше, коли Лебедєв забезпечив втечу «легітимного» до Росії, а сам залишився в Севастополі, зведення елітної нерухомості продовжилося. Компанії були перереєстровані за російським законодавством.

Так, за інформацією російської бази Rusprofile, засновниками ТОВ «Порфир» є дружина Павла Лебедєва ‒ Лебедєва Людмила Петрівна, з часткою 76% ‒ і Закритий пайовий інвестиційний фонд комбінований «Парангон» ‒ 24%.

ТОВ «Дрім Ленд» засноване зареєстрованою в офшорному Белізі компанією «Азірес Холдинг ІНК». Компанію «Дрім Ленд» очолює якийсь Позняков Сергій Олександрович. Він також є директором ще кількох фірм. Зокрема, фірми «Турбуд Сервіс» ‒ засновником якої є дружина Павла Лебедєва Людмила.

ТОВ «Ортостат» також пов'язане з лебедєвською структурою ‒ усі її десять засновників замикаються на родичах або довірених особах колишнього українського міністра.

При губернаторі Севастополя Сергієві Меняйлі, колишньому військовому адміралі, влада на забудові Фіолента увагу не акцентувала. Громадські активісти кілька разів обурилися тим, що відбувається, але не більше того. У березні 2015 року ТОВ «Порфир» навіть запропонувало місту за кошти деяких інвесторів збудувати на мисі Фіолент панорамну набережну зі спуском до моря.

Юлія Смирнова, представник забудовника ТОВ «Порфир», комерційний директор групи компаній «Парангон», говорила: «Ми пропонуємо виконання соціальних зобов'язань перед містом. Це наша ініціатива. Пропонуємо створити новий туристичний маршрут «Панорамна набережна Фіолента». Кошти будуть залучені винятково інвесторів. Бюджетні кошти задіяні не будуть».

Зрозуміло, що громадянам, які купують елітну нерухомість, треба десь прогулюватися, та й спуск до моря має бути зручним, а не як зараз ‒ металевими східцями.

Однак збудувати набережну не встигли. Коли в губернаторське крісло у 2016 році сів «молодий технократ» Дмитро Овсянников, в ексміністра, а нині успішного девелопера, почалися проблеми. Спочатку через суд забрали ділянки загальною площею 0,53 гектара у ТОВ «Альциона» на вулиці Капітанській, поруч із пам'ятником Солдату та Матросу.

У 2008 році «Альционі» передали землю для обслуговування автостоянки з подальшою реконструкцією в офісно-готельний центр з автостоянкою. Однак фірма, на думку майнового департаменту, підтриманого судом, порушила умови договору оренди.

Відповідно до російського реєстру юридичних осіб, «Альционою» в той момент володіли Лідія Половець ‒ теща Павла Лебедєва, ТОВ «Керівна компанія «Парангон» (серед власників ‒ та ж Лідія Половець), бізнесмен Денис Камзолов.

Потім у «Парангону» почалися проблеми з багатоповерхівками, які споруджуються на заповідному Фіоленті. Департамент із майнових та земельних відносин Севастополя в листопаді та грудні 2016 року відмовив фірмам «Порфир», «Ортостат» і «Дрім Ленд» в наданні в оренду на 10 років чотирьох ділянок. Земля загальною площею 14 гектарів розташована за адресою: Фіолентовське шосе, 134, 136, 138, 140. Сателіти «Парангону» звернулися до суду.

Суперечки дійшли аж до Верховного суду Росії, який наприкінці грудня 2017 року відхилив касацію російського уряду Севастополя. Раніше Арбітражний суд Севастополя, визнавши захист інтересів «Порфиру», «Ортостату» і «Дрім Ленду», 28 листопада 2017 року відмовив департаменту з майнових та земельних відносин Севастополя в розірванні українських договорів оренди землі з цими фірмами.

Шлях до забудови був відкритий, хоча чиновники ДІЗО й обіцяли в лютому 2018 року, що продовжать «боротьбу».

«Елітне життя» у зоні беззаконня

Тим часом у раніше збудованих будинках уже оселилися люди. Але, як виявилося, житло там елітне тільки на перший погляд, а закладені при будівництві проблеми вилазять зі страшною частотою.

Об'єкт «Фіолент Village» обіцяли здати ще в IV кварталі 2014 року, але потім терміни неодноразово переносили. В результаті корпуси ввели в експлуатацію лише в жовтні 2018 року. Але люди жили в цих будинках ще з 2016 року, коли за актами їм передали ключі від апартаментів, щоб вони могли почати в них ремонт.

Найцікавіше почалося, коли громадян попросили підписати заднім числом змінені договори купівлі-продажу. На незгодних тиснули, а коли вони звернулися до суду ‒ вимкнули електрику й виставили цілодобову охорону.

Коли в 2017 році з вини керівної компанії в корпусі апартаментів вийшла з ладу система центрального кондиціонування, всі витрати з її заміни компанія вирішила покласти на жителів, виставивши їм рахунки від 80 до 150 тисяч рублів з однієї квартири.

Перед новим 2019 роком у платіжках з'явилися приголомшливі цифри: 141 рубль за квадрат. Після протестів квартплату вдалося знизити до колишніх, але теж вельми вражаючих 86 рублів. І це ‒ без урахування електрики, яка оплачується за комерційними тарифами: від 4,5 до 5 рублів за кВт-годину.

А ще житловий комплекс практично не прибирається. У під'їздах ‒ страшний бруд, хоча корпуси здані ще в жовтні 2018 року, люди в них вже живуть. Двори, кажуть жителі, теж не метуть, двірники лише виносять сміття з урн, та й то не кожен раз. В один із днів на дитячому майданчику здохла собака ‒ так і пролежала там 10 днів.

У червні в «елітному комплексі» сталося серйозне НП: після сильного дощу резервуари очисних споруд біля житлового комплексу «Фіолент Village» переповнилися ‒ зливову воду скинули самопливом у ґрунт разом із неочищеними каналізаційними стоками. Жителі розташованого поруч садового товариства «Фіолент» скаржилися: під їхніми будинками утворилося озеро, по суті ‒ вигрібна яма.

Смердюче озеро взяв на облік Севприроднагляд і зараз вирішує, що робити з винними особами.

Будівництво буде продовжене

Тим часом забудова території, що входить у прибережний аквальний комплекс біля мису Фіолент, незабаром буде продовжена. Площа неосвоєної «Парангоном» землі приблизно в 6 разів перевищує площу скандально відомого комплексу апартаментів «Фіолент Village».

Тиждень тому на сайті Севспадку з'явилися результати історико-археологічних експертиз ділянок землі, що належить ТОВ «Ортостат».

Історико-культурні експертизи виконало сімферопольське ТОВ «Кримський регіональний центр архітектурних досліджень». Судячи з висновку, з 14 гектарів загальної площі розкопки проведуть тільки на 184 квадратних метрах.

«Земельна ділянка, що підлягає господарському освоєнню, розташована в межах території пам'ятного місця «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та фортеці Чембало й Каламита», затверджених наказом Міністерства культури Російської Федерації «Про внесення виявленого об'єкта культурної спадщини ‒ визначне місце «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та фортеці Чембало й Каламита» (місто Севастополь) до єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) Російської Федерації як об'єкта культурної спадщини федерального значення, а також про затвердження його території» від 08 червня 2016 року №1279», ‒ написано в акті експертизи.

Також експерт Вадим Майко робить висновок, що археологічних об'єктів на ділянці не виявлено й будівництво рекреаційних об'єктів можливе.

Тепер девелопера ніщо не зупинить. Як сказав один із дачників, який живе поруч, «у нас скоро не мис Фіолент буде, а мис імені Лебедєва».

Спеціально для Крим.Реалії – кримський блогер Андрій Покровський (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

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