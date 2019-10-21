Фільм «Баба бабі сказала». У США вийде кінострічка про біженців з України

Допомогти американцям зрозуміти іммігрантів, оцінити їхню роль у розбудові країни – мета режисера-документаліста українського походження Матея Сілецького. Зробити це він вирішив за допомогою спогадів українських біженців, які знайшли притулок у США після Другої світової війни. Свою документальну картину він назвав «Баба бабі сказала».

Вчитись на помилках минулого. Режисер-початківець Матей Сілецький переконаний: його фільм допоможе американцям зрозуміти сучасних біженців до США. 3,5 роки тому Матей почав збирати для архіву свідчення українців, які прибули до Сполучених Штатів після Другої Світової війни. З часом цей архівний проект став основою для документального фільму.

Це презентація історії наших родин, нашого життя – сучасного і минулого



«У фільмі багато речей, які змушують задуматись. Не лише про історію Другой світової війни, але також через нинішню та майбутню ситуацію, – каже режисер. – Це презентація історії наших родин, нашого життя – сучасного і минулого. Це історія зі слів очевидців не лише з України, не лише зі США, а людей з усього світу».

Матей сподівається, що свідчення іммігрантів, історії їхньої вимушеної втечі з рідної країни допоможуть сучасному суспільству зрозуміти вагому роль, яку біженці традиційно грали у формуванні американських цінностей.

«Біженці можуть дуже багато запропонувати. Вони готові багато віддати, аби збудувати тут свій дім. Чимало з них мають золоте правило – стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе, – зазначає Матей Сілецький. – Гадаю, зараз найкращий час справді оцінити нашу історію, походження багатьох людей у США, і те, що культивувало ідею «Американської мрії».

Тризуб на шиї режисера данина його українському корінню. До США з України іммігрувала родина його батька.

Я отримав цей тризуб від тата, який отримав його від свого батька



«Я отримав цей тризуб від тата, який отримав його від свого батька. Я його ніколи не знімаю, це більше, ніж золото – у ньому кров, піт і сльози», – каже він.

Матей Сілецький почав цікавитись темою українських іммігрантів під час навчання в Університеті Берклі після того, як професорка радянської історії відмовилась визнати «Історію України» Ореста Субтельного, як достовірне джерело інформації.

Я почав розуміти, про що говорила бабуся в дитинстві, і що насправді відбувалося з Україною в радянські часи

«Основним джерелом моєї роботи в університеті була «Історія України» Субтельного – він був відомим письменником, до якого прислуховувались в інших університетах, в Єлі, Оксфорді, Кембріджі. І моя професорка не хотіла визнати Субтельного, як джерело інформації, мене це шокувало. Тоді я почав розуміти, про що говорила бабуся в дитинстві, і що насправді відбувалося з Україною в радянські часи», – розповідає режисер.

Що означало опинитися між нацистами та радянськими військами у час Другої світової війни, що означало втекти з дому і лишити все своє життя позаду, як створити нове життя на новій землі, – про ці та інші проблеми біженців розповідають у фільмі українські іммігранти.

«Всі герої фільму – біженці. Вони пройшли через притулки для переселенців, дехто – через концентраційні табори, вони пройшли через всі ті страхи та страждання на їхньому шляху до Сполучених Штатів», – розповідає режисер.

Всім героям стрічки від 70 до 90 років. Вони всі іммігрували до США дітьми.

Це гра слів – баба сказала бабі. Це про те, як їхні історії розповсюджувались

Режисер дав символічну, на його погляд, назву для свої кінострічки: «Баба бабі сказала». Адже, саме люди старшого покоління зберігали та передавали інформацію.

«Це гра слів – баба сказала бабі. Це про те, як їхні історії розповсюджувались. Найчастіше носіями інформації були саме старші люди. В українській громаді ми не могли сказати бабусі чи дідусеві: «та ти нічого не знаєш». Вони знали значно більше, ніж ми», – каже Сілецький.

Наразі фільм на фінальній стадії монтажу. Його вихід планується на лютий наступного року.