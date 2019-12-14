Українське сучасне мистецтво популяризує в Угорщині колишній угорський дипломат

Угорщина – У місті Ніредьгаза, адміністративному центрі області Саболч-Сатмар-Береґ, суміжної з Україною, цими днями відбувається виставка картин сучасного українського мистецтва з приватної колекції Яноша Коллара, відставного кар’єрного угорського дипломата із 40-річним стажем роботи. Вже вдруге виставлені в цьому році на огляд угорської публіки роботи майстрів із України (перша відбулася у липні 2019 року у Будапешті) колекціонер збирав у період із 2011 до 2017 років аж до свого виходу на пенсію, працюючи на високій консульській посаді у посольстві Угорщини в Києві.

Дипломат розповів, що він не прагнув ставати колекціонером картин у класичному сенсі цього слова. Це стало логічним кроком після того, як Янош Коллар ближче познайомився і встановив особисті стосунки з українськими митцями – відомими і ще не дуже, пригадує він.

«Найголовнішим двигуном цієї справи я вважаю власну зацікавленість темою мистецтва. Хоча я б не називав себе запеклим збирачем картин. Я знайомий із одним таким колекціонером в Угорщині, який через свою велику пристрасть навіть розлучився з дружиною, котра аж ніяк не поділяла з чоловіком його активного захоплення. У мене ж геть інша ситуація. Я б назвав її стійким інтересом до того, що виходить з-під пензля художника, наприклад, чому саме так, а не інакше він бачить довколишній світ», – каже Янош Коллар.

Про смаки сперечатися не слід

У його колекції, виставленій у галереї міста Ніредьгази, є певна кількість подарованих українськими художниками картин, але переважну більшість становлять придбані. Дипломат пригадує, що іноді йому доводилося виступати і в ролі мецената, щоб якось матеріально підтримати деяких молодих митців.

Він признався, що серед подарованих йому картин в Україні не всі йому подобалися, і навіть зараз він од них не в захваті, а тоді, мовляв, і вибору як такого у Коллара не було. Отож, авторові про його роботу і своє «подобається-не-подобається» він волів радше не казати. Проте саме ці твори найбільше полюбляють багато глядачів, посміхається колекціонер, коли мова заходить про смаки і вподобання публіки.

Консул, керівник консульства України в Ніредьгазі Аркадій Гупало, побувавши на цій виставці картин сучасного українського мистецтва із приватної колекції колишнього угорського дипломата, сказав: «Із паном Колларом ми є у добрих стосунках іще з часів його роботи в Києві. Чим можу, намагаюся підтримувати його захоплення. Дуже схвально, що він зібрав стільки гарних картин в Україні і зараз виставляє їх на загальний огляд угорської публіки».

Успішна співпраця між народами не має альтернативи

Роботи українських художників із колекції Яноша Коллара представлені на виставці в Ніредьгазі у найрізноманітніших мистецьких напрямках, зокрема у стилі імпресіонізму, кубізму, символізму, абстрактного мистецтва. Також можна побачити портрети, натюрморти, невеликі металеві скульптури людей і тварин.

Своєрідним доповненням до експозиції стало книжкове видання угорською мовою «Угорці в Києві», яке вийшло на кошти посольства Угорщини в Україні, так само і українською мовою. У розділі книжки про історію угорсько-українських зв’язків згадують про те, що вони почалися ще в 9-му столітті і тривають донині.

Також автор цього видання Іштван Арпад Мадяр, якого з українського боку консультували історик Дмитро Малаков і академік Національної академії наук України Петро Толочко, автор фундаментальних праць про давню історію України і знавець слов’янської археології, наголошує на тому, що взаємовигідна співпраця, включно з культурою та мистецтвом, між двома народами не має альтернативи.