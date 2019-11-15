Експерт «Ради з міжнародних відносин» заявив про можливі гарантії безпеки України поза членством у НАТО

Замість членства в НАТО Сполучені Штати Америки могли б запропонувати Україні інші способи підвищення її обороноздатності – про це у коментарі Російській службі «Голосу Америки» заявив дослідник «Ради з міжнародних відносин» у США, директор консалтингової компанії Kissinger Associates Томас Ґрем.

Як приклади успішної, на його думку, реалізації такого варіанту експерт навів Швецію й Фінляндію.

Ґрем звертає увагу на здатність США «надати Україні інструменти для того, щоб підвищити рівень підготовки її армії»

«Ці країни не входять до НАТО. Їхній приклад свідчить, що проблеми безпеки можуть бути вирішені без розширення НАТО», – твердить Ґрем.

Експерт відзначив, що, на його думку, «з практичної точки зору» у Росії вже є право вето у питанні розширення НАТО: «Вона ним скористалася у Грузії у 2008 році і в Україні в 2014 році. Йдеться про застосування сили».

На думку Ґрема, Захід продемонстрував неготовність протидіяти застосуванню Росією сили проти країн, які бажають вступити до НАТО.

«Події 2008 і 2014 років продемонстрували, що США й інші країни Заходу не готові були захищати ці країни, якщо це могло спричинити реальний конфлікт із Росією. Ми робили заяви, виступали проти, ми запровадили санкції, але ми не готові були застосувати силу у відповідь на застосування сили з боку Росії», – відзначив експерт.

Як на альтернативу, Ґрем звертає увагу на здатність США «надати Україні інструменти для того, щоб підвищити рівень підготовки її армії».

«Україна володіє одним із найбільших військово-промислових комплексів і є одним із найбільших експортерів зброї у світі. Цей сектор необхідно модернізувати; можливо, змінити асортимент його продукції. Це добра база для зміцнення обороноздатності України», – підкреслив Ґрем.

За словами експерта «Ради з міжнародних відносин», США також могли би допомогти Україні модернізувати армію, подолати корупцію та інше.

«Це саме те, що зуміла зробити Швеція на початку Холодної війни, зміцнивши свій оборонний потенціал, залишаючись поза Північноатлантичним альянсом. Так що замість розширення НАТО ми можемо запропонувати Україні підвищення її власної обороноздатності», – сказав Ґрем в інтерв’ю Російській службі «Голосу Америки».

Росія виступає різко проти будь-якого розширення НАТО.