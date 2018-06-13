Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Червень 2018, Київ 18:21
Фотогалереї

Передові у Мар'їнці: спека, «зеленка», снайпери

Мовчить артилерія противника, але натомість активізувалися снайпери, які використовують «зеленку» (густі зарослі чагарнику та трави) для непомітного підходу та маскування

Кореспондентам Радіо Свобода вдалося побувати на передовій української армії під Мар'їнкою (Донецька область). Останні два тижні ситуація тут досить спокійна. Мовчить артилерія противника, але натомість активізувалися снайпери, які використовують «зеленку» (густі зарослі чагарнику та трави) для непомітного підходу та маскування. Так зване «затишшя» в зоні їхньої відповідальності військові пов’язують із початком Чемпіонату світу з футболу, який проходить цього року у Росії і почнеться 14 червня.
Йдемо в супроводі військових до передових позицій ЗСУ потрощеною артилерією Мар&#39;їнкою
1 Йдемо в супроводі військових до передових позицій ЗСУ потрощеною артилерією Мар'їнкою
Цьому будинку дісталося особливо сильно, він височіє над місцевістю, і саме ця сторона направлена у бік позицій бойовиків
2 Цьому будинку дісталося особливо сильно, він височіє над місцевістю, і саме ця сторона направлена у бік позицій бойовиків
Розтрощений артилерією дах одного з будинків біля позицій української армії
3 Розтрощений артилерією дах одного з будинків біля позицій української армії
Останні пару тижнів на цій ділянці фронту досить &laquo;тихо&raquo; (без артобстрілів). На фото &ndash; вояк з позивним &laquo;Паштет&raquo; чергує на одній з вогневих позицій, обладнаній кулеметом ДШК (12,7-міліметровий станковий кулемет Дегтярьова-Шпагіна зразка 1938 року)&nbsp;
4 Останні пару тижнів на цій ділянці фронту досить «тихо» (без артобстрілів). На фото – вояк з позивним «Паштет» чергує на одній з вогневих позицій, обладнаній кулеметом ДШК (12,7-міліметровий станковий кулемет Дегтярьова-Шпагіна зразка 1938 року) 
Попереду &ndash; позиції проросійських бойовиків. Купа піску в центрі фото &ndash; бліндаж, ліворуч від нього йде лінія окопів противника
5 Попереду – позиції проросійських бойовиків. Купа піску в центрі фото – бліндаж, ліворуч від нього йде лінія окопів противника
Позивний &laquo;Ряба&raquo;, 33 роки, родом з Черкас. Український військовий розповідає нам, що у ці дні по їхніх позиціях почав активно &laquo;працювати&raquo; снайпер противника:&nbsp;&laquo;Працювали снайперами, працювали групами. Дуже прицільно, влучно стріляють. Це, мабуть, вже група з якихось російських найманців приїхала&raquo;
6 Позивний «Ряба», 33 роки, родом з Черкас. Український військовий розповідає нам, що у ці дні по їхніх позиціях почав активно «працювати» снайпер противника: «Працювали снайперами, працювали групами. Дуже прицільно, влучно стріляють. Це, мабуть, вже група з якихось російських найманців приїхала»
Аби не потрапити під снайперський вогонь під час спостереження за активністю противника, &laquo;Ряба&raquo; використовує трубу розвідника (працює за принципом перископа)
7 Аби не потрапити під снайперський вогонь під час спостереження за активністю противника, «Ряба» використовує трубу розвідника (працює за принципом перископа)
Умови життя&nbsp;&laquo;не п&#39;ять зірок&raquo;, але у житлових та бойових приміщеннях чисто і охайно. Більшість хлопців, які тут служать, мають великий бойовий досвід
8 Умови життя «не п'ять зірок», але у житлових та бойових приміщеннях чисто і охайно. Більшість хлопців, які тут служать, мають великий бойовий досвід
У одній з пустих кімнат вся стіна завішана дитячими малюнками. У 2014-му, 2015-му їх багато привозили волонтери
9 У одній з пустих кімнат вся стіна завішана дитячими малюнками. У 2014-му, 2015-му їх багато привозили волонтери
Ще одна з тягот передової &ndash; спека. Постійно хочеться пити
10 Ще одна з тягот передової – спека. Постійно хочеться пити
Солдат із позивним &laquo;Паштет&raquo;. Сам родом з Росії. На війні з 2015-го
11 Солдат із позивним «Паштет». Сам родом з Росії. На війні з 2015-го
Вигляд на Мар&#39;їнку. У деяких із цих будинків живуть мирні жителі
12 Вигляд на Мар'їнку. У деяких із цих будинків живуть мирні жителі
Вояк з позивним &laquo;Колесо&raquo; показує нам одного з нещодавно народжених кошенят. Ці позиції &laquo;котячі&raquo;, тут майже немає собак. Ще розповів, як нещодавно&nbsp;снайперська куля влучила прямісінько в ствол його кулемета. Результат &ndash; перебитий ствол, зброя вийшла з ладу. Солдат тішиться: &laquo;Вчасно відійшов із лінії вогню і залишився живим&raquo;
13 Вояк з позивним «Колесо» показує нам одного з нещодавно народжених кошенят. Ці позиції «котячі», тут майже немає собак. Ще розповів, як нещодавно снайперська куля влучила прямісінько в ствол його кулемета. Результат – перебитий ствол, зброя вийшла з ладу. Солдат тішиться: «Вчасно відійшов із лінії вогню і залишився живим»
Переходимо від однієї позиції до іншої пустими кімнатами будинків&nbsp;
14 Переходимо від однієї позиції до іншої пустими кімнатами будинків 
У одному з будинків &ndash; басейн. Військові використовують його для сушки одягу
15 У одному з будинків – басейн. Військові використовують його для сушки одягу
У вільний від чергувань час можна поспати, позайматися у спортом (є облаштований спортзал). На фото &laquo;Паштет&raquo; і&nbsp;&laquo;Колесо&raquo; п&#39;ють каву, розмовляють, жартують між собою
16 У вільний від чергувань час можна поспати, позайматися у спортом (є облаштований спортзал). На фото «Паштет» і «Колесо» п'ють каву, розмовляють, жартують між собою
На зворотньому шляху маленькі радощі життя &ndash; їмо білу шовковицю, яка росте біля дороги. Літо. 14 червня починається Чемпіонату світу з футболу в Росії. Багатьох військових турбує, чи активізуються бойові дії після нього...
17 На зворотньому шляху маленькі радощі життя – їмо білу шовковицю, яка росте біля дороги. Літо. 14 червня починається Чемпіонату світу з футболу в Росії. Багатьох військових турбує, чи активізуються бойові дії після нього...

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG