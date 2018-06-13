Передові у Мар'їнці: спека, «зеленка», снайпери

Кореспондентам Радіо Свобода вдалося побувати на передовій української армії під Мар'їнкою (Донецька область). Останні два тижні ситуація тут досить спокійна. Мовчить артилерія противника, але натомість активізувалися снайпери, які використовують «зеленку» (густі зарослі чагарнику та трави) для непомітного підходу та маскування. Так зване «затишшя» в зоні їхньої відповідальності військові пов’язують із початком Чемпіонату світу з футболу, який проходить цього року у Росії і почнеться 14 червня.
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