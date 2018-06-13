Передові у Мар'їнці: спека, «зеленка», снайпери

13 Вояк з позивним «Колесо» показує нам одного з нещодавно народжених кошенят. Ці позиції «котячі», тут майже немає собак. Ще розповів, як нещодавно снайперська куля влучила прямісінько в ствол його кулемета. Результат – перебитий ствол, зброя вийшла з ладу. Солдат тішиться: «Вчасно відійшов із лінії вогню і залишився живим»