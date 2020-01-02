«Шит ай ноу Лайв», «Кляті питання», «What the факт» та інші: 12 українських подкастів 2019 року

Світ переживає «бум» подкастів: все більше людей слухають контент з інтернету. В Україні ж лише з'являються подібні проєкти.

За дослідженням Edison Research, у США кожен другий американець слухав подкаст хоча б раз у житті. А кожен п’ятий слухає їх раз на тиждень. Також про тренд свідчить те, що в світі за 2019 рік з’явилося щонайменше 200 тисяч подкастів.

В Україні цей формат ще не дуже відомий. Проте вже з’явилася низка подкастів, які зібрали тисячі людей навколо себе. Розповідаємо про проєкти, які підхопили світовий тренд – як від ЗМІ, так і від самостійних авторів.

«What the факт»

Hromadske запустили подкаст «What the факт». В ньому редактори та журналісти видання розбираються із заплутаними темами: від імпічменту президенту США Дональду Трампу до впливу олігарха Ігоря Коломойського на український парламент. Також Hromadske випустили подкаст «Біт «Майдан», в якому розповідають про перебіг суду у справі Майдану.

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«Шит ай ноу Лайв»

Авторський розмовний подкаст від Кріс Косик і Дмитра Малєєва «про все, що цікаво і незрозуміло». Ведучі обговорюють дуже різні теми – від екоактивізму та еміграції до офісного життя.

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«Буде тобі наука»

Журнал «Куншт» спільно з «Громадське радіо» роблять подкаст «Буде тобі наука». Це озвучки науково-філософських статей, де обговорюють розвиток технологій, важливі відкриття, фейки, пропаганду тощо.

«Не притулятися»

Це – розмовний подкаст від дизайнера Євгена Воронюка. Власне, про дизайн цифрових продуктів та особливості його створення в різних компаніях.

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«Кляті питання»

«Українська правда» запустила подкаст «Кляті питання», де автор Федір Попадюк разом з гостями шукає відповіді на актуальні запитання від читачів. Також видання створило розділ з подкастами, де з’явилися нові проєкти. Наприклад, «Ранкова доза», де відомі особистості розповідають про свою улюблену літературну історію. Або – «Температура – нормальна!», в якому розповідають про здоров'я та про те, як не хворіти.

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«Чим дихаєш, брате?»

Двое ведучих розмовляють та жартують про популярні новини зі світу політики, кіно, музики, ігор.

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«Слушай сюда»

Подкаст від проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії». У ньому ведучі разом з авторами Крим.Реалії обговорюють найкращі та найважливіші матеріали, а також, як вони над ними працювали та які деталі залишилися поза публікацією. Також від Крим.Реалії у форматі подкасту виходять «Крымский.Пармезан» та «Крымский разговор». ​

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«Доступ»

Подкаст від Павла Бондаренка, де він розповідає про технології, інтернет, суспільство та життя. Це один із подкастів «Радіо Поділ» – мережі подкастів власного виробництва про громадянське суспільство та соціальну політику, «порядне» підприємництво, технології та практичну культуру.

«Борщ Мікеланджело»

Авторський розмовний подкаст від Антона Мудрака та Павла Шаповала про історію, медіа та «як пощастить».

«Простими словами»

Це – серія розмов про психологію від The Village. Ведучі – редактор видання Марк Лівін та психотерапевт Ілля Полудьонний говорять про психологію.

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«Акустика тіней»

Подкаст від колишньої радіожурналістки Іванни Шкромиди. Це – розповіді про світову літературу та письменників.

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«Подкаст Підкаст»

Розмовний подкаст від Олексія Кушніра та Олега Ідолова. Ведучі обговорюють політичні та соціальні теми «без претензії на експертність». Також виходять окремі епізоди з гостями.