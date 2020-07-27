«Українські нульові». Подкаст про артефакти двохтисячних: перший інтернет

Коли інтернет лише починав своє розповсюдження, люди знайомилися із ним різними способами. Хтось в інтернет-клубах, хтось на роботі, у комп’ютерах друзів, або ж у мобільних телефонах. Перші кроки в мережі теж могли відрізнятися: пошук розваг, реєстрація в соцмережах чи просто натискання на перші-ліпші посилання.

Це був неповторний досвід, про який згадуємо в третьому епізоді подкасту Радіо Свобода «Українські нульові», про культуру та артефакти двохтисячних років.

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Інтернет-бум в Україні почався у другій половині двохтисячних років. Ще у 2007 році мережею користуватися 20% українців, а в 2012 кількість користувачів складала вже 50%. Нині інтернет став такою ж необхідністю, як їжа й одяг, каже керівник компанії Factum Group Іван Дубінський.

Ліда Іванова розповідає, що познайомилися із інтернетом приблизно в 2006 році, коли пішла в інтернет-кафе в своєму місті.

«Ми пішли туди з подружками, щоб пошукати якусь інформацію для реферату для навчання. Наші однокласники тоді розповіли про це, і нам стало цікаво як це і що. А коли почали користуватися, то зрозуміли, що це дуже зручно. Я пам’ятаю, коли ми вперше пішли туди і намагалися щось знайти, то ми взагалі нічого не вміли. Нам навіть допомагали адміністратори», – каже Ліда.

Настя Яценко згадує, що перші спогади про інтернет пов’язані з поїздкою на роботу її мами, де вона завантажувала фотографії акторів фільму «Гаррі Поттер».

«Пам’ятаю, що ці фотографії були шалено маленькими. Можливо, я не правильно вантажила, або вони дійсно тоді були дуже маленького розміру. Причому завантаження тривало досить довго, хвилин десять. Я скачувала ці фотографії, збільшувала, вони шалено «піксилился», але тим не менш я їх роздруковувала. А потім обмінювалася з подружками на інші. Ідея була в тому, щоб знайти унікальні, нові», – каже Настя.

Олег Ідолов познайомився з мережею ще з мобільного телефону. Потім, як він розповів, у нього з’явився мобільний 3G-модем.

«Такий самий модем був у мого однокласника. У обох були Sony Ericsoon із фронтальними камерами. Ми могли телефонувати один одному по відеозв’язку. Той самий 3G повномасштабно з’явився лише в 2014, а ми вже користувалися нам наприкінці нульових», – каже Олег.

Повну розповідь слухайте в подкасті.

Також слухайте попередній епізод про мобільні телефони.