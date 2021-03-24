Буйволи, найшвидший у світі «Іж-49» та Dakh Daughters: українська програма на Docudays UA

Програма Docu/Україна – це п'ять нових українських фільмів, які цьогоріч візьмуть участь у міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. Нагадаємо, що через суворий карантин у Києві фестиваль вдруге відбудеться з 26 березня до 4 квітня повністю в онлайн-форматі. Всі фільми можна буде подивитися на онлайн-платформі Docuspace за ціною вхідного квитка в кінотеатрі. Радіо Свобода коротко розповість про стрічки, які привернули увагу відбірників.

«Май далеко – май добре» Ганни Ярошевич

Мішель перебрався з Німеччини до українських Карпат, аби розводити рідкісних водяних буйволів – але під час однієї з поїздок до рідного міста закохується у Віру, яка має двох дітей від попереднього шлюбу та, здається, не поділяє пристрасті Мішеля до тварин і дауншифтингу. Красива стрічка, насичена гуцульським побутом та говіркою – про вічне питання вибору між мрією та «серйозним життям».

Перший повнометражний фільм Ганни Ярошевич – колишньої режисерки ютуб-проєкту «Вавилон'13», в якому українські документалісти об'єдналися для фільмування подій Євромайдану, анексії Криму та війни на Донбасі.

«Земля Івана» Андрія Лисецького

Мистецтво 81-річного народного художника-самоука Івана Приходька із села Дударків Київської області – майстра декоративного розпису, народної іграшки, дерев’яної скульптури та викладача у сільській студії народного розпису – добирається до столичного Мистецького Арсеналу. Захопленому природою та красою світу чоловіку доведеться стикнутися із зарозумілими мистецтвознавцями.

«Сіль з Бонневілю» Семена Мозгового

Київські хлопці Назар і Макс долають вісім тисяч кілометрів із гаража в київському Святошині до висохлого озера біля міста Бонневіль у штаті Юта в США з однією метою: довести, що власноруч спроєктований та випробуваний ними радянський мотоцикл «Іж-49» є найшвидшим у світі. Нова робота 29-річного харків'янина Семена Мозгового після заворожуючої «Історії зимового саду» (нагорода за найкращий фільм у програмі Docu/Україна на Docudays 2019-го року), в якій режисер знову доводить свій талант розкривати непересічних героїв.

«Казка про Коника» Уляни Осовської та Дениса Страшного

Колишній антирадянський дисидент-українець, а нині – глибоко віруюча людина і художник-аматор Анатолій Лотюк, який оселився у старовинній кам'яній вежі в центрі Таллінна, вирушає на роздертий війною Донбас. Літній та мудрий дивак допомагає там не тільки людям, але й тваринам, про яких записує історії. Вони оживуть перед глядачами на основі малюнків Анатолія.

«Наша улюблена історія – про сича, її розповів директор Тошківської школи Володимир Черкасс, –​ розповідає один із режисерів фільму Денис Страшний. – У 2014 році під час уроків у шкільне вікно почав битись сич, який жив під дахом будівлі. Директор вирішив, що це поганий знак, і розпорядився терміново відпустити дітей з уроків. А вже через годину у школу влучив снаряд і вщент розгромив один із корпусів. У той день завдяки сичу ніхто не постраждав»

Сім яскравих жінок із фрік-кабаре-гурту Dakh Daughters Band – одного з «дітищ» художнього керівника фестивалю GogolFest та театру «Дах» Влада Троїцького – розкриють перед глядачами свою вдачу, переживання та думки. Задум цього кіномюзіклу, за словами їхньої саундпродюсерки та режисерки фільму Ірени Стеценко, виник у неї тоді, коли співачки пішли на сцену та у натовп Евромайдану, ставши на бік протестуючих.

Виступ Dakh Daughters на сцені Євромайдану в грудні 2013-го

За словами членкині Відбіркової ради Docudays UA та кінокритикині Дар'ї Бассель, цьогоріч на розгляд відбірників фестивалю подали 23 повнометражні українські стрічки, і вибір серед них не був важким.

«Наша кіноіндустрія в останні 5-6 років зробила великі кроки, але загальна ситуація все ще не настільки радісна, аби кожного року в нас був великий вибір сильних документальних стрічок. Цього року в мене дуже рівне відчуття від конкурсної програми: всі фільмі рівнозначно гарні в плані якості, глибини режисерського погляду, просто режисерського ремесла», – каже вона.

Найкращий фільм програми Docu/Україна обере журі у складі американського письменника і критика Майкла Січінскі, програмерки Канадського міжнародного кінофестивалю​ Торонто Hot Docs​ Миросі Ватаманюк та української культурної менеджерки і очільниці сектора кіно в Українському інституті​ Ольги Бірзул. Також один із фільмів української програми отримає шанс отримати нагороду «Rights Now!» за «значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність».