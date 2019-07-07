Українські позиції на Донбасі обстріляли 26 разів за добу, є поранений – штаб

Позиції українських військових у зоні конфлікту на Донбасі обстріляли 26 разів протягом минулої доби, з них 8 – із застосуванням артилерійських систем і мінометів, заборонених Мінськими угодами, заявляє штаб Операції об’єднаних сил станом на 7:00 7 липня.

«В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири – бойове травмування», – зазначається у повідомленні на фейсбук-сторінці штабу.

Угруповання «ДНР» ранкових зведень не публікує, однак заявляє про обстріл селища шахти імені Гагаріна поблизу Горлівки ввечері 6 липня, а також вдень – про поранення внаслідок обстрілу цивільної жінки у Горлівці.

Представники угруповання «ЛНР» натомість говорять про 4 обстріли з боку українських військових станом на ранок 7 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.