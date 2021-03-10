Що заважає боротьбі з торгівлею людьми в Україні? Пояснює представник МОМ

На тлі пандемії Міжнародна організація з міграції побачила збільшення кількості випадків торгівлі людьми в Україні у 2020 році. Про це голова представництва МОМ в Україні Ан Нґуєн заявив у перебігу віртуального заходу, організованого Державним департаментом США і Агентством США з міжнародного розвитку, яка відбулась у середу.

Коли я запитав, як виглядають жертви, то отримав очікуваний опис молодої 18-річної дівчини, яка стала жертвою сексуальної експлуатації. Що ж, це один випадок, але не такий вигляд має більшість випадків, які ми нині спостерігаємо

Нгуєн вказав, що факторами, які впливають на ситуацію із торгівлею людьми в Україні, є конфлікт на сході країни, економічна ситуація та інше.

«У 2013 році, перед конфліктом, ми ідентифікували 936 жертв торгівлі людьми. Після старту конфлікту у 2014-му ця цифра дещо зменшилася, і у 2015 році вона зменшилась на 17% через перенесення уваги на ключові потреби, а вже у 2016 році відбулося динамічне зростання на 64%. Це показало, що вплив кризи мав певну затримку. Після цього цифри зростали у середньому на 5% у наступні три роки і сягнули понад 1300 випадків у 2019-му. На жаль, у 2020 році показники знову помітно зросли на 25% через пандемію COVID-19», – відзначив Нгуєн.

Подолати стереотипи

Голова представництва МОМ в Україні назвав ключовим викликом у боротьбі з торгівлею людьми у країні брак розуміння і стереотипи щодо торгівлі людьми.

«Це може звучати банально, але якщо невідомо, що шукати, то і знайти це не вийде. Пригадується спілкування з учасниками робочої групи (protection cluster – англ.). Коли я запитав громадські організації та інших діячів, які брали участь, як виглядають жертви, то отримав очікуваний опис молодої 18-річної дівчини, яка стала жертвою сексуальної експлуатації. Що ж, це один випадок, але не такий вигляд має більшість випадків, які ми нині спостерігаємо. Тож нам необхідно допомогти змінити уявлення [щодо того, хто є жертвами торгівлі людьми], і переконатись, що у нас є відповідні дані, які дозволяють нам ідентифікувати жертв і потенційних жертв», – сказав Нгуєн.

У 2019 році 68% постраждалих від торгівлі людьми в Україні, виявлених МОМ, становили чоловіки, а провідною формою експлуатації була примусова праця (93,3%)

За даними МОМ, у 2019 році в Україні ця організація виявила 1345 осіб, постраждалих від торгівлі людьми. При цьому провідною формою експлуатації названо примусову працю (93,3%), за якою йде сексуальна експлуатація (5,6%). 68% постраждалих від торгівлі людьми, виявлених МОМ, становили чоловіки.

За даними МОМ, в Україні жертв примусової праці у 2019 році експлуатували на будівництві (57%), у виробництві (17%), у сільському господарстві (16,5%), сфері послуг (8,5%).

Звіт Державного департаменту США про торгівлю людьми, який стосується 2019 року, відзначав, що уряд України не цілком виконує мінімальні стандарти щодо ліквідації торгівлі людьми, але докладає значних зусиль для вирішення цієї проблеми.

У своїх коментарях Нгуєн відзначив, що Україна має досить жваві механізми реагування на торгівлю людьми, і звернув увагу, що міжнародні організації зможуть бути найбільш ефективними, якщо долучатимуться до вже наявних зусиль, а не створюватимуть паралельні механізми.

Проблеми і позитиви

Доповідь Держдепартаменту щодо України, яка доступна на сайті посольства США в Україні, відзначає, що міжнародні організації продовжували ідентифікувати набагато більше жертв торгівлі людьми, ніж уряд України. На думку упорядників доповіді, це вказує на те, що зусилля держави щодо ідентифікації жертв торгівлі людьми є неадекватними.

Серед проблем в Україні звіт вказує на те, що суди повільно розглядали справи щодо торгівлі людьми.

Доповідь відзначає, що було винесено багато умовних покарань, що, ймовірно, посилювалося корупцією, в результаті чого більшість засуджених торговців людьми уникли ув’язнення.

Доповідь вказує на надходження повідомлень про причетність до торгівлі людьми державних чиновників, включно з посадовцями поліції, які мали протидіяти торгівлі людьми.

Серед позитивних явищ називається те, що активізувались розслідування щодо торгівлі людьми, більш ніж удвічі збільшилась кількості засуджених злочинців.

У лютому у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми, у розробці якого брали участь представники МВС і Національної поліції.

Як відзначає сайт МВС, ухвалення цього закону дозволить посилити кримінальну відповідальність за торгівлю людьми і привести Кримінальний кодекс України у відповідність до міжнародного законодавства.