Газета «Гаарец»: українські ультраправі посилюються, а євреїв це не непокоїть

«Українські крайні праві дедалі більше вдаються до насильства – чому ж місцеві євреї не непокояться?» – таку статтю публікує англомовне видання впливового ізраїльського щоденника «Гаарец». Автор статті згадує про низку нападів українських ультраправих угруповань на меншини 2018 року і стверджує, що в цьому вони мають підтримку української влади. Думку про небезпеку ультраправих в Україні підтверджують майже всі підібрані ним коментатори. Самі ж українські праві з ним не згодні.

Автор статті, канадський журналіст Майкл Колборн, починає розповідь із подій листопада 2018-го: тоді планований марш активістів проти трансфобії в Києві не відбувся, за його словами, через те, що його не допустили ультраправі: поліція витиснула демонстрантів у метро і, на чому особливо наголосив автор, «змусила кожного заплатити за квиток – за київський блакитний жетон на метро». Автор додає, що після цього він і сам зазнав, за його словами, двох окремих нападів (як повідомляли в київській поліції, потерпілий тоді розповідав правоохоронцям, що проводив фотозйомку, коли в нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками, внаслідок якого один із них ударив журналіста в обличчя, а інший застосував газовий балончик).

Журналіст не згадав, що через напади на нього було відразу відкрите кримінальне провадження, як і про те, що дії поліції під час тієї акції зазнали різкої критики.

Адже в червні 2018-го значно численніший марш за права ЛГБТ-спільноти відбувся в Києві без серйозних інцидентів, і не в останню чергу завдяки діям поліції.

Та, як пише автор, такі сцени, як змальована ним, стали за останній рік уже звичними по всій Україні. Він наводить добірку заяв оглядачів, за якими «українська влада вже надто довго уможливлює і толерує насильство з боку екстремістів».

Насильства правих екстремістів

Він згадує про деякі інші насильницькі дії крайніх правих екстремістів – як то під час маршів за права жіноцтва 8 березня 2018 року, коли кілька лівих активісток феміністського руху зазнали нападів крайніх правих екстремістів, чи спалення стихійного табору ромів у Києві у квітні. Щоправда, журналіст твердить, ніби цим нападом на табір ромів «20 квітня екстремісти з неонацистської організації «С14», або ж «Січ», відсвяткували день народження Гітлера». Насправді напад стався 21 квітня, після того, як 20-го члени організації зажадали від ромів виселитися самим, і його призвідники ніяк не прив’язували його до шанованої неонацистами дати.

При цьому автор стверджує, що «С14» названа на згадку про неонацистське гасло «14 слів» (ідеться про англомовне гасло американських білих націоналістів, що стало популярне й серед інших праворадикалів), хоча й визнає: організація наполягає, що не є неонацистською, і навіть позивалася через визначення її як неонацистської у ЗМІ. У самій організації не раз відкидали таке трактування її назви і заявляли, що «С14» – це графічний спосіб записати слово «Січ», а цифра 14 походить від дати 14 жовтня – дня Покрови, Дня захисника Вітчизни, Дня українського козацтва і річниці заснування УПА.

Іще один названий автором приклад – інший напад на ромів під Львовом, унаслідок якого одна людина загинула і кілька були поранені. Його вчинила група «Твереза і зла молодь» – у поліції тоді заявляли, що вона використовує символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division; у справі затримали вісьмох підозрюваних нападників, які нині чекають на суд.

Що думають цитовані експерти

Журналіст також цитує голову Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосифа Зісельса, який сказав, що від 2014 року в Україні зросла кількість антисемітських актів вандалізму, але наголосив, що при цьому зростання насильства щодо євреїв не було. За словами Зісельса, це свідчить, що значна частина таких акцій була результатом російських провокацій, хоча твердих доказів цього небагато.

І це єдиний наведений у статті коментар без прямої критики крайніх правих. Далі автор цитує експерта В’ячеслава Ліхачова, який заявив, що, хоча протягом перших 20 років української незалежності крайні праві угруповання були безперечно маргінальними елементами суспільства, та за останні кілька років ситуація змінилася.

Інший коментатор, соціолог і викладач Київського політехнічного інституту Володимир Іщенко, каже: зміна за останній рік полягає в тому, що ультраправі стали більше вдаватися до насильства. «Якщо вони не воюють, то їм треба щось робити», – каже він і додає, що ультраправих діячів використовують як «наймані м’язи» без прив’язки до політичної ідеології.

Співпраця влади з націоналістами?

Але, мовиться у статті, незважаючи на репутацію таких груп, пов’язану з насильством, до деяких із них ставляться як до частини головного русла української політики, хоча правозахисники попереджають, що це може бути загрозою демократичним цінностям у країні. Автор наводить приклад укладення меморандуму про співпрацю одного з районів Києва з «організацією під керівництвом одного з чільних членів організації «С14» – тим самим, хто керував рейдами проти ромів біля київського вокзалу в жовтні» (йдеться про те, що Голосіївська райадміністрація Києва і райуправління поліції у грудні 2017 року підписували меморандум про співпрацю з громадським формуванням «Муніципальна варта» на чолі з Сергієм Бондаром).

І це єдиний наведений у статті прямий приклад «співпраці влади з націоналістами» – за винятком згадок про чутки, які пов’язують «С14» зі впливовим головою МВС Арсеном Аваковим, чи тверджень самих членів організації, що українські спецслужби діляться з ними інформацією.

Також у ній згадано, зокрема, про те, що «Вадим Троян, колишній член неонацистської групи «Патріот України», яку колись очолював Андрій Білецький, нинішній лідер «Національного корпусу», є заступником міністра внутрішніх справ» (підкреслення наші – ред.), чи про те, що керівник одного з відділів української поліції (начальник відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення – ред.) Сергій Коротких – «громадянин Білорусі, екстреміст, який нагострив зуби в сумнозвісній неонацистській банді в Москві і отримав українське громадянство від президента Петра Порошенка 2014 року за участь у батальйоні «Азов».

А як приклад «підтримки з боку влади» наведено те, що керівниця МОЗ Уляна Супрун у грудні «подякувала «С14» за «послуги» в суперечці з чільним хірургом-кардіологом, якого звинувачували в корупції» (йшлося про те, що Супрун у фейсбуці згадала про інцидент, коли в Інституті серця насильно затримали активістку, яка зафільмувала сумнівні дії його керівника, і на допомогу дівчині прибули, крім поліції, також активісти «С14»; «дякую всім, хто приїхав допомогти визволити дівчину», – написала тоді Супрун).

Чи раді расистам українці?

«Інші захищають дії «С14» та інших схожих організацій за виступи проти символів «проросійськості», на кшталт «георгіївської стрічки», яка нині заборонена в Україні. А тим часом свастики й інші незаконні символи крайніх правих, намальовані скрізь по всій українській столиці, залишаються недоторканними – хоча їх і значно менше, ніж в інших європейських містах, таких, як Софія», – мовиться у статті.

У ній, серед іншого, є фотографія, яку автор, за його словами, зробив у листопаді біля Києво-Могилянської академії: на стіні напис – російською мовою – «Расистам тут рады» і скорочення одного з англомовних гасел ультраправих. При цьому написання літери «Д», не з двома «лапками» внизу, а лише з однією, посередині нижньої «перекладини», вкрай не типове для носіїв російської чи української мови – зате так іноді малюють цю літеру ті, хто вивчав російську мову як іноземну.

Чи є небезпека від крайніх правих?

«Та все ж нема ніяких шансів, щоб українські крайні праві були й близько до того, що є найтемнішими прогнозами російської пропаганди – що вони чи то насильством захоплять владу в України, чи здобудуться на перемогу на виборчих дільницях», – визнає автор. Він наводить дані опитувань про вкрай низьку потенційну виборчу підтримку таких сил і згадує, що навіть найкритичніші коментатори не бачать у крайніх правих серйозної здатності влаштувати якийсь державний переворот.

Але, додає журналіст, це не значить, що крайні праві просто відійдуть. Уже згаданий експерт В’ячеслав Ліхачов каже, що очікує зростання числа фізичних нападів, «враховуючи політичну ситуацію» в Україні.

Автор, серед іншого, згадує, що Центральна виборча комісія 11 січня зареєструвала «Народні дружини», створені на базі «Азову», офіційними спостерігачами на виборах президента в березні – і з цього робить висновок, що крайні праві «зможуть скористатися цією новою позицію нібито нейтральних зареєстрованих спостерігачів».

Згаданий вище соціолог Володимир Іщенко, якого цитує журналіст, щоправда, не вважає, що крайні праві можуть кинути серйозний виклик результатам виборів на загальноукраїнському рівні, але він каже, що місцеві сили можуть мобілізувати крайніх правих у спробі вплинути на результати в одномандатних мажоритарних округах через насильство й залякування.

У статті також наведено попередження Інституту миру США: в Україні є значний ризик, що ультраправі можуть фізично загрожувати виборцям чи кандидатам, етнічним чи релігійним меншинам, а також лівим активістам, діячам ЛГБТ-спільноти чи правозахисникам.

У статті, що була оприлюднена 4 лютого, вже не встигли згадати заяви голови МВС Арсена Авакова, з якою він виступив 2 лютого: він запевнив, що таких втручань не буде, що на виборах, зокрема на дільницях для голосування, ніхто не зможе підміняти сили МВС у їхніх ключових функціях. «Ні поліція, ні МВС нічого не бояться, в Україні немає сил, які тут можуть похитнути українську державність», – сказав Аваков.

Автор статті також згадує, що найбільшу загрозу для виборів в Україні Інститут миру США бачить не в можливих діях крайніх правих, а у впливі Росії.

І після цього він цитує думку директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського, який вважає, що «українська влада пішла на спільну справу з ультраправими націоналістами, перейнявши їхню риторику і давши можливість їхнім лідерам діяти з відносною безкарністю».

І хоча навіть найбільші ультраправі екстремісти уникають відвертої антисемітської риторики і антисемітського насильства, Долинський стверджує, що все це тільки через те, що ультраправі вирішили зосередитися на «проросійських» ворогах, а насправді українські євреї, за його словами, залишаються у списку їхніх ворогів.

Праві не згодні

Автор, Майкл Колборн, обіцяє ще одну статтю про українських крайніх правих.

А тим часом у середовищі цих правих із журналістом – як і з деякими цитованими ним промовцями – не згодні.

Як сказав Радіо Свобода український історик Олександр Алфьоров – який є також речником «Національного корпусу», – «крайні праві» – надто широке поняття, тому, перш ніж висловлювати на їхню адресу загальну критику, варто спершу розібратися в термінах, розібратися в усьому широкому правому політичному полі, і змішувати всіх правих разом неможливо.

За словами Алфьорова, інакше виникне ситуація, схожа з тією, що «демократами» могли б назвати Сталіна чи Пол Пота, які прийшли до влади – на чоло компартій своїх країн – у результаті формально демократичної процедури виборів у відповідних партійних органах.

На думку історика і представника «Нацкорпусу», праві є «подразниками для грантових фондів», відтак їхня діяльність викликає несумірну кількість негативних відгуків від деяких громадських організацій чи експертів, отримувачів грантів, які, за його словами, іноді займаються «вибірковими маніпуляціями». А одного з найбільш цитованих у статті коментаторів В’ячеслава Ліхачова, експерта родом із Москви і з московською освітою, який останніми роками працює й над темою українських ультраправих, Олександр Алфьоров вважає недостатньо об’єктивним у цьому питанні.

Що ж до «єврейської теми», яка винесена в заголовок у статті в ізраїльській газеті, то Алфьоров звертає увагу, що сама держава Ізраїль заснована й існує як національна держава єврейського народу. І, за його словами, в багатьох питаннях нині підтримує Україну.