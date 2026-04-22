50 тисяч гривень «підйомних» для тих, хто виїхав із окупації. Як Україна допомагає молоді з ТОТ

«Підйомні» 50 тисяч гривень – це частина програми реінтеграції, яку Україна пропонує для молоді з ТОТ Тимчасово окуповані території України. Діти та молоді люди 18–23 років, які після 6 червня 2025 року виїхали з тимчасово окупованих територій і приїхали на підконтрольну Україні територію, мають право на отримання одноразової виплати у розмірі 50 тисяч гривень 50 000 гривень = 89 502 рублі, або 1 156 доларів.

У 2025 році такі «підйомні» виплати вже отримали 228 осіб, а в першому кварталі 2026 року – 67 осіб. Про це заявила Валентина Зозуля, голова Державної служби України у справах дітей. « Загальна кількість Це загальна кількість дітей та молодих людей, які повернулися з ТОТ, зокрема з Криму тих, хто отримав допомогу, – це 295 осіб. Загальна сума становить понад 14 мільйонів гривень», – розповіла посадовиця. Як подати заявку на надання виплати, розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

20-річна Поліна все життя прожила в Криму. Але у 2025 році вона подолала непростий шлях – через Росію, Казахстан, Туреччину та Молдову – для того, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію. Через проблеми з отриманням посвідчення на повернення в Україну Поліна провела 3 місяці в очікуванні в Казахстані. Докладніше про історію Поліни та її шлях до отримання українського паспорта ми писали тут.

Зараз дівчина – серед тих, хто подався на програму від українського уряду на отримання «підйомної» виплати.

«Це дуже хороша ініціатива, тому що без підтримки батьків залишаються майже всі, особливо ті, хто виїжджає [з ТОТ] у дорослому віці. Усім їм перший час немає на що жити, і їм дійсно необхідно отримувати хоча б якусь допомогу. Адже це люди з непідтвердженою освітою, які можуть працювати лише після отримання [українських] документів. Вони привезли з собою одну-дві тисячі доларів, і все, і після цього виникає питання, на що жити далі», – розповіла Поліна в коментарі Крим.Реалії.

Втім, із отриманням цих виплат є нюанси, вважають Поліна та волонтери, які супроводжують молодь із ТОТ.

Що потрібно для отримання виплати?

Перший крок – це оформлення заяви та зібраний заздалегідь пакет необхідних документів. Бланк можна знайти у додатку 3 постанови 551 Про затвердження Порядку виявлення, повернення, забезпечення супроводу та реінтеграції дітей, які депортовані або примусово переміщені, або перебували під ризиком депортації та/або примусового переміщення внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, або осіб з числа дітей. зі змінами.

До пакета необхідних документів входить:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу (копія);

картка платника податків (ідентифікаційний код / РНОКПП);

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини або уповноваженої ним особи (для неповнолітніх);

інформація з Реєстру депортованих дітей від Мін’юсту України або інформація СБУ про підтвердження факту повернення дитини з території депортації, примусового переміщення, території під ризиком депортації та/або примусового переміщення (запит до СБУ робить Державна служба у справах дітей);

лист від представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

копія індивідуального плану повернення (у майбутньому цей пункт планують зробити необов’язковим);

реквізити українського банку (картка, на яку будуть зараховуватися виплати).

Важливо: одноразова фінансова допомога у сумі 50 тисяч гривень не залежить від інших соціальних допомог і може бути нарахована разом із іншими виплатами для людей із ТОТ.

Заяву та документи необхідно передати до Державної служби України у справах дітей. Це можна зробити онлайн, надіслати документи через «Укрпошту» або принести особисто до київського офісу служби. Звернутися до посадовців можуть батьки, опікуни дитини, а також молоді люди самостійно після досягнення 14 років.

Програму запустили в середині 2025 року, і за цей час управлінці дійшли висновку, що необхідні деякі зміни, кажуть у Державній службі України у справах дітей. Зараз подача на отримання одноразової виплати 50 тисяч гривень неможлива без наявності індивідуального плану повернення.

Індивідуальний план повернення – це комплексний документ, спрямований на пошук, повернення та реінтеграцію дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії РФ. Він містить заходи з ідентифікації дитини, визначення безпечного маршруту, перелік документів, а також соціально-психологічний супровід після повернення. Такі плани складаються на кожну дитину або молоду людину з ТОТ громадськими та благодійними організаціями, залученими до процесу повернення. Вони також затверджуються Держслужбою у справах дітей.

Індивідуальний план повернення можна отримати лише у тому разі, якщо людина звернулася до громадських організацій заздалегідь – ще під час перебування на окупованій території. Таким чином волонтери супроводжують молодих людей від самого початку і координують увесь процес повернення, а згодом і адаптації. На основі цього громадські організації можуть документально підтвердити факт репатріації своїх підопічних.

Ті ж, хто зараз виїжджає з ТОТ самостійно або звертається до волонтерів уже за фактом, перебуваючи на території України, втрачають можливість отримати виплату. Принаймні на цей момент. Посадовці хочуть змінити цей пункт і підготували правки до відповідної постанови.

«Тепер ми передбачаємо, що перерахунок коштів дитині або молоді, яка повернулася, можна буде здійснювати без індивідуального плану. Необхідність наявності листа Служби безпеки або інформації з реєстру, який веде Міністерство юстиції, про те, що ця особа була депортована або примусово переміщена, залишається. Проте це трохи спростить процес. Але це запрацює після того, як урядом будуть прийняті відповідні зміни до постанови», – пояснює Валентина Зозуля, голова Державної служби України у справах дітей у коментарі Крим.Реалії.

Як можна покращити програму?

Діна Уріх, програмна директорка благодійного фонду «Плахта», який займається допомогою молодим людям із тимчасово окупованих територій України, позитивно оцінює ініціативу з виплатою підйомної допомоги для молоді з ТОТ і називає це хорошою мотивацією. При цьому вона зазначає, що можливість подання заяви лише після отримання українських документів затягує процес, а очікування може бути критичним для молодих людей, яким кошти для життя необхідні вже зараз.

Волонтерка пропонує знайти можливість зробити процес очікування українських документів та оформлення виплати паралельним.

«Тільки отримання [українського] паспорта займає два місяці, тому що вони мають проходити процедуру встановлення особи. Зазвичай у багатьох із них немає і картки платника податків. Тобто перша перешкода – увесь цей пакет документів. Ми розуміємо, що він потрібен, що так допомога нараховується особисто на цю людину, і тому потрібно, щоб у неї вже був паспорт і код. Але, можливо, могли бути застосовані зміни, які б дозволяли подаватися на допомогу ще в процесі оформлення українських документів. А далі вже, щойно ти отримав документи, одразу отримувати і виплату. Тому що ми подаємо повний пакет документів, а після цього ще місяць або навіть більше потрібно чекати», – розповіла Діна Уріх у розмові з Крим.Реалії.

Що ще пропонує українська сторона для молоді з ТОТ

Попри можливість у перспективі самостійної подачі на виплату підйомної допомоги, наразі більш надійним способом залишається шлях через громадські організації та благодійні фонди. І робити це потрібно вже на етапі планування виїзду з окупації, щоб був запас часу для вашої ідентифікації українською стороною.

Представництво президента України в АРК, гуманітарна програма Bring Kids Back UA, Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми, «Крим SOS», Save Ukraine, крім консультації, можуть допомогти з отриманням документів. Зокрема, посвідчення на повернення – документа, без якого ви не зможете потрапити в Україну, виїжджаючи з Білорусі, Вірменії чи Казахстану. Докладніше про способи безпечного виїзду з окупованих територій ми писали тут.

Також у Державній службі України у справах дітей радять звертатися до українського Центру захисту прав дітей та пройти їхнє опитування, за результатами якого можна отримати додаткову допомогу.

«Проводиться загальна оцінка потреб дитини, щоб зрозуміти, а що потрібно для її реінтеграції, адаптації на підконтрольній уряду України території. І визначаються вже заходи, які вживатимуть менеджери супроводу, тому що кожна дитина, яка повертається, має менеджера супроводу, який її супроводжує. Ми визначаємо: можливо, молодій людині на цьому етапі необхідне житло, їй ніде перебувати. Або потрібно вирішити питання з освітою, одягом, продуктами харчування. Це поступовий процес, який відбувається протягом усієї реінтеграції. Він поділяється на різні періоди: від трьох місяців, від трьох до шести, від шести до вісімнадцяти. Щоразу засідає команда і дивиться, що потрібно ще або чим допомогти До переліку також може входити надання речей першої потреби, медичний супровід, психологічна допомога, безкоштовне навчання за квотою Міносвіти України та інше цій молодій людині чи дитині», – розповіла Валентина Зозуля, голова Державної служби України у справах дітей, у коментарі Крим.Реалії.

В очікуванні

Кримчанка Поліна перебуває на підконтрольній Україні території вже понад пів року. За цей час вона встигла отримати український паспорт та інші документи.

Дівчина дуже чекає і на «підйомну» виплату в розмірі 50 тисяч гривень та погоджується, що ці гроші були б серйозною підтримкою ще з перших днів перебування в Києві.

«Я на неї чекаю вже третій місяць, хоча обіцяли, що протягом місяця або двох гроші будуть. Я сподіваюся, що виплати не зменшать, тому що коли люди опиняються в Україні, то у них реально немає засобів для існування», – поділилася Поліна в розмові з Крим.Реалії.

За цей час дівчині вдалося самостійно знайти житло та роботу. Зараз Поліна веде блог у соцмережах, де ділиться своїм досвідом і сподівається таким чином допомогти своїм одноліткам із Криму та інших ТОТ.