Як 90 істориків дерадянізують і дерусифікують історію України

90 істориків – як українських, так і зарубіжних – приєдналися до проєкту «Українська історія: глобальна ініціатива», який має на меті по-новому поглянути на історію України від прадавніх до сучасних часів, а також побачити історію України в європейському та глобальному контексті. Проєкт презентували в кінці листопада в Британському музеї в Лондоні. Проте в деяких коментарях користувачів соцмереж лунає критика, що рушієм ініціативи є бізнесмен Віктор Пінчук.

Британська газети The Guardian у статті про ініціативу пише, що першим пострілом в російській війні проти України, яка розпочалась у лютому 2022 року, була не ракета.

Радше цим пострілом було есе. «Есе Володимира Путіна «про історичну єдність росіян та українців», надруковане влітку 2021 року, який охоплював понад тисячу років історії та складався з 7 500 слів, щоб довести, що дві країни «становлять один народ», – пише оглядачка The Guardian з питань культури Шарлотта Гіґґінс.

Власне, це показує важливість історії для сучасної України, яка має довести своє право на окреме існування – довести як на полі бою, так і в підручниках історії та архівах.

Недарма багато українських істориків нині воює у лавах ЗСУ на фронті.

Відомі імена

Загалом до проєкту «Українська історія, глобальна ініціатива» приєдналися 90 істориків, і вони проведуть десятки наукових досліджень, які охоплюватимуть часи, починаючи від передісторії українських земель і до сьогодення.