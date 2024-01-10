Офіс президента тисне на депутатів через мобілізацію?

Вирішальний день законопроєкту про мобілізацію.

Принаймні народні депутати обіцяють у середу фіналізувати його текст, а вже завтра – голосувати в Раді. Голова комітету з нацбезбеки каже, проєкт закону досі потребує суттєвих змін. То чи дійдуть депутати згоди? Та як будуть реагувати військові і цивільні на новий закон про мобілізацію.

Захоплення телеканалу в прямому ефірі

В Еквадорі озброєні люди увірвалися в студію телеканалу і захопили в заручники ведучих просто у прямому ефірі. Вони змусили телевізійників лягти на підлогу та погрожували зброєю. Напередодні президент країни запроважив надзвичайний стан терміном на 60 днів після втечі наркобарона з в'язниці. Що відбувається в цій країні Південної Америки? Розкажемо все, що відомо.

Таємна зустріч щодо «мирного плану»

Таємну зустріч щодо «мирного плану» з Росією провели Україна, країни «Великої сімки» та країни Півдня в Саудівській Аравії у грудні. Про це пише Bloomberg і додає, що представників Китаю на цій зустрічі не було. Про що говорили? Чому переговори були таємними. Хто виступає переговорником від України? Та чи означає це, що Україна готується домовлятися?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок: