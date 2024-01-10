Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Україна

Офіс президента тисне на депутатів через мобілізацію?

  • Вирішальний день законопроєкту про мобілізацію.

Принаймні народні депутати обіцяють у середу фіналізувати його текст, а вже завтра – голосувати в Раді. Голова комітету з нацбезбеки каже, проєкт закону досі потребує суттєвих змін. То чи дійдуть депутати згоди? Та як будуть реагувати військові і цивільні на новий закон про мобілізацію.

  • Захоплення телеканалу в прямому ефірі

В Еквадорі озброєні люди увірвалися в студію телеканалу і захопили в заручники ведучих просто у прямому ефірі. Вони змусили телевізійників лягти на підлогу та погрожували зброєю. Напередодні президент країни запроважив надзвичайний стан терміном на 60 днів після втечі наркобарона з в'язниці. Що відбувається в цій країні Південної Америки? Розкажемо все, що відомо.

  • Таємна зустріч щодо «мирного плану»

Таємну зустріч щодо «мирного плану» з Росією провели Україна, країни «Великої сімки» та країни Півдня в Саудівській Аравії у грудні. Про це пише Bloomberg і додає, що представників Китаю на цій зустрічі не було. Про що говорили? Чому переговори були таємними. Хто виступає переговорником від України? Та чи означає це, що Україна готується домовлятися?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Помер народний артист України Віталій Білоножко 89800 views

2

Розвідка Британії оцінила збитки Росії від ударів ЗСУ по аеродромах у Саках і Севастополі 20149 views

3

В ОБСЄ відреагували на рішення Білорусі не запрошувати спостерігачів організації на вибори 12584 views

4

Гуменюк пояснила, чому Росія вперше за тривалий час не атакувала Україну «шахедами» 11768 views

5

Республіканці й демократи домовились про «максимальні» витрати бюджету США на 2024 рік 9202 views

6

«Прогалини в механізмах мобілізації» – голова комітету Ради пояснив дії ТЦК на вулицях 9048 views

7

Депутати: комітет з нацбезпеки завершив засідання, рішення щодо законопроєкту про мобілізацію буде завтра 6639 views

8

Постачання західних систем ППО залишається вирішальним для України – ISW 2954 views

9

Росія відновлює радянський підрозділ «СМЕРШ» – розвідка Британії 2020 views

10

Армія РФ поцілила по Новомосковську: 24 постраждалих, із них 5 дітей – влада 2000 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG